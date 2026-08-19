Botafogo vs. Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Botafogo y Cienciano se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Estádio Olímpico Nilton Santos, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Botafogo viene de perder ante Cienciano por 6-1 mientras que Cienciano llega de ganar ante Botafogo por 6-1.

Todo lo que hay que saber

Botafogo vs. Cienciano

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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