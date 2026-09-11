Botafogo vs. RB Bragantino por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Botafogo y RB Bragantino, correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 20.30 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Botafogo llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Palmeiras en su última presentación, buscando reafirmar su solidez en condición de local. Por su parte, el RB Bragantino arriba con la necesidad de recuperarse tras haber caído derrotado por 3-2 en su reciente duelo ante Bahía.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos se presentan en el Estádio Olímpico Nilton Santos con realidades distintas tras sus últimas actuaciones, donde Botafogo logró mantener su valla invicta en su último partido, mientras que RB Bragantino mostró fragilidad defensiva al recibir tres goles en su encuentro previo.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la etapa avanzada del Brasileirao. Mientras que el equipo local buscará sumar de a tres para escalar posiciones, el conjunto visitante intentará revertir su dinámica negativa para no perder terreno en la clasificación general de la temporada.