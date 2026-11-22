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Botafogo recibe a São Paulo en la jornada 36 del Brasileirao Serie A en un duelo clave por los objetivos de fin de temporada; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Botafogo y São Paulo, correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este lunes 23 de noviembre a las 20.00 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras los resultados de la fecha anterior. Botafogo arriba tras una dura derrota por 4-0 ante Corinthians, mientras que São Paulo llega al Nilton Santos luego de haber caído por 1-0 frente a Fluminense en su último compromiso.
Números que anticipan el duelo
El partido en Rio de Janeiro pone frente a frente a dos equipos que buscarán aprovechar la localía y la capacidad de reacción para escalar en la tabla de posiciones en la recta final del campeonato.
Lo que está en juego
Para Botafogo, el choque representa la oportunidad de recuperarse rápidamente ante su gente. Por su parte, São Paulo intentará sumar puntos vitales en esta instancia definitiva del torneo para mejorar su ubicación en la clasificación general del Brasileirao Serie A.
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