Mundial Qatar 2022: Brasil ataca con todos y Cristiano saca chapa de leyenda

Debutó el candidato. Brasil no asusta, pero martilla con tantos jugadores talentosos que convence al destino y arrodilla al rival. Zarandea tantas veces el árbol que la manzana se cae. Repasemos la formación: Allisson al arco; línea de fondo tradicional con dos laterales que se sueltan y por delante, Casemiro como pivote defensivo. De ahí en adelante, cinco jugadores lanzados al ataque: Rafinha Lucas Paquetá, Neymar, Vinicius Juniors y Richarlison, autor de los dos tantos. Insiste, avanza, taladra. Y gana. No goleó a Serbia porque los europeos son un equipo rocoso, disciplinado, entregado a los esfuerzos. Resistió hasta que la jerarquía del ‘Scratch’ derrumbó la trinchera. Brasil no defraudó a nadie.

Cristiano Ronaldo es único, vaya obviedad. Pero son sus registros los que desbaratan el debate. Hay rubros estadísticos que gobierna como nadie: se convirtió en el único futbolista en la historia que ha marcado en sus cinco mundiales de manera consecutiva. Ni Pelé, ni Maradona, ni Messi, ni nadie. Cristiano, él, sólo él. ¿El detalle? Son ocho en total: uno en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010, uno más en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y este contra Ghana. No escondió las lágrimas antes del partido, cuando sonaba el himno. Su primer gol en los mundiales, hace 16 años, se lo dedico a su padre fallecido, y hoy, el homenaje fue para su hijo fallecido. Cristiano Ronaldo tiene 37 años, 236 días y avisa que su historia no acabó.

La advertencia estaba hecha: asomaba un Mundial exótico, extraño. Disruptivo. La primera vez que el anfitrión perdió el partido inaugural, la primera victoria de Arabia Saudita sobre la Argentina, el primer triunfo de Japón sobre Alemania… y la primera vez que un futbolista le convierte un gol a su país. ¿Cómo es eso? Sí. Jugaron Suiza y Camerún y el gol lo marcó un camerunés…, pero ganó Suiza 1-0. Y no fue en contra. Es la historia de Breel Embolo, el centrodelantero de Suiza que nació en Yaundé, la capital de Camerún. La vida lo llevó desde muy joven, junto con su madre, primero a Francia y luego a Basilea para tomar la nacionalidad suiza. Pudo representar a Camerún en Brasil 2014, tiene familia y viaja dos veces por año a Camerún… por eso no gritó el gol. No se lo hubiese perdonado. Nunca había sucedido algo así en… 92 años de historia en los mundiales. Y Qatar promete más instantáneas inéditas. Solo es cuestión de esperarlas.

Terminó la primera fecha, ya jugaron todos. ¿Sensaciones? Los estadios no están llenos, los partidos duran más de 100 minutos por los tiempos adicionados y todavía no hubo expulsados. La media de goles no es muy atractiva todavía. El VAR, como siempre, despierta algunas suspicacias porque, en definitiva, lo seguimos interpretando nosotros, los seremos humanos. La mejor imagen la dejaron Inglaterra, España, Francia y Brasil. ¡Convirtieron 19 goles entre los cuatro! No hubo decepciones más grandes que las de Argentina y Alemania. Bélgica, Portugal y Países Bajos ganaron sin conformar. Croacia ni ganó. Ecuador se atreve a soñar con los octavos de final y Uruguay siempre supo que había caído en ‘el grupo de la muerte’. ¿Y los africanos? El mundo los está esperando desde Italia 1990. Ninguno, ni Ghana, Camerún, Marruecos, Túnez ni Senegal han sido capaces de ganar en Qatar. La deuda eterna.

Qué es Qatarata Mundial y dónde lo podés escuchar

Qatarata Mundial es un resumen de noticias diario del Mundial Qatar 2022 que hace Cristian Grosso. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes, Google Podcast o Amazon Podcasts, entre otras plataformas de audio, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.