Brasil perdió ante Japón y el proceso de Ancelotti sigue sumando dudas y críticas

Brasil no puede salir del círculo de infortunios. La apuesta por Carlo Ancelotti ya está siendo mirada de reojo en un país acostumbrado a la grandeza futbolera y que desde hace ya bastante tiempo navega sin brújula. En esta doble fecha FIFA, la selección verdeamarela volvió a cruzar el mundo para darles rodaje a sus figuras. Llegó a Singapur para medirse con Japón, que arribaba con la sangre en el ojo por la eliminación en el último Mundial. Y a Brasil ni siquiera dos genialidades de Vinicius Jr. le alcanzaron para salir airoso de un encuentro que había iniciado complicado: en el final, los nipones aprovecharon un error y se quedaron con el triunfo por 3 a 2. De esta manera, las dudas vuelven a situarse sobre la cabeza de Ancelotti, que todavía no ha podido entrar en el corazón de los hinchas brasileños, más allá de que encara una renovación total de nombres.

De entrada, la velocidad de los japoneses fue la que marcó diferencias. Como si hubiera una diferencia física sideral entre ambos equipos. Primero, a los 15 minutos, a Kubo le llegó un pase que recibió con todo el campo para correr sin oposición; cuando pisó el área, enganchó y de zurda ubicó la pelota al lado del palo izquierdo de Pedro.

Cuatro minutos más tarde, otro golpe a toda velocidad de los japoneses. Nakano desbordó en soledad, llegó hasta el fondo y tiró un centro atrás que encontró a los defensores brasileños a contrapié. Nakamoto recibió, se acomodó y puso la pelota contra el palo derecho de Pedro. Dos golpes en cinco minutos: 2-0 para Japón.

Brasil ya había mostrado capacidad para recuperarse en los dos amistosos de septiembre ante Australia. En el primero, igualó en el último minuto 1 a 1; en el segundo se levantó de un 1-2 y terminó goleando 4 a 2. Aquí parecía que se repetía la historia cuando entró en escena Vinicius Jr.

El delantero de Real Madrid sorprendió a todos con un golazo: Brasil juntó pases por la derecha y encontró a Vini, que desde el vértice del área metió un zapatazo cruzado al ángulo de Suzuki. Iban 33 minutos del primer tiempo.

QUE GOLAÇOOOO VINI! 🔥🇧🇷



A Seleção diminui o placar em Singapura. Tem muito jogo pela frente, hein! BORA VIRAR BRASIL! 😤🙏



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Los técnicos recurrieron a varios cambios en el segundo tiempo. Ancelotti le dio la posibilidad a Endrick, que ingresó por Raphinha. Pero el que volvió a aparecer fue Vinicius, esta vez por su lugar natural, la izquierda. El delantero fue hacia adentro y pateó cruzado; la pelota pegó en un palo, luego en el otro y se metió: golazo y 2 a 2. A falta de 15 minutos para el final, se activaba otra vez la capacidad de reacción de Brasil.

ELE É MUITO CRAQUE! VINI JR EMPATA O AMISTOSO PRA NOSSA SELEÇÃO! 🔥



Mais um golaço! O adm cantou a pedra mais cedo, que na Copa a virada veio nos acréscimos! BORA QUE DÁ TEMPO! 🤞🙏



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Sin embargo, esta vez la suerte le fue esquiva a Brasil. Endrick rompió el travesaño con un bombazo desde afuera del área. Y en el final, cuando el partido se agotaba, un error se pagó caro. Joao Gomes trasladó en demasía la pelota sin encontrar pase, Japón presionó y le robó, y allí se inició el golpe de KO. Kaishu Sano se fue por la izquierda, tiró un centro atrás, que un compañero pifió, otro remató y el rebote le cayó a Tatsuhiro Sakamoto, que definió con clase.

🇯🇵 INSÓLITO: AL MINUTO 90 JAPÓN LO GANA ANTE BRASIL



Tatsuhiro Sakamoto aprovechó el error en salida 👀



Japón 3-2 Brasil | Amistoso



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Hubo protestas airadas desde el banco brasileño -pedían falta sobre Gomes-, que terminaron con las expulsiones de Raphinha y Ancelotti.

Pero el 3-2 para Japón no se modificó. El martes, a las 7 de nuestro país, Brasil jugará en Singapur contra los dueños de casa. Un partido claramente más liviano para un equipo que sigue siendo mirado de reojo por su gente.