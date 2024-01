escuchar

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este martes que mantuvo “contacto” con el expresidente de la federación brasileña de fútbol Ednaldo Rodrigues, y que este le mostró “mucho cariño e interés” para que entrenara a la pentacampeona del mundo, pero que “todo estaba pendiente” de su situación contractual con el Real Madrid, con el que renovó hasta 2026.

”Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar”, apuntó en rueda de prensa previa al partido ante Mallorca.

”Todo el mundo lo sabe, también en Real Madrid, que tuve contacto con el entonces presidente de la Federación Brasileña, que era Ednaldo Rodrigues, al que quiero agradecer porque me mostró mucho cariño e interés para entrenar a la selección de Brasil. Esto me hizo sentir muy orgulloso y honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid”, aclaró.

La renovación de Ancelotti con Real Madrid hasta 2026 postergó la ilusión brasileña de que asuma como DT de la selección Paul White - AP

Ancelotti, que renovó su contrato con el club ‘merengue’ hasta 2026, se mostró “muy contento” tras firmar una renovación “bastante sencilla”. “Solo hemos concordado entre las dos partes, sin problemas, sin dudas. Fue una renovación muy rápida, y estoy contento de seguir otros dos años como entregador del Real Madrid”, expresó.

La noticia de renovación causó malestar en Brasil, en donde lejos de enojarse con el DT sí son muy críticos de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF), por el tiempo que está el Scratch en este estado de indefinición, a la espera del entrenador italiano.

El ciclo de Fernando Diniz, DT interino del seleccionado brasileño, no cosecha buenos resultados JUAN BARRETO - AFP

Carlos Eduardo Mansur, periodista de O’Globo, lo resumió todo en un párrafo: “El bochorno definitivo estaba reservado para los últimos días de 2023. Después de un año con dos entrenadores tapones, después de seis partidos en los que Fernando Diniz pagó con resultados la amarga etapa de la búsqueda de la implantación de su modelo de juego, el país se enteró de que la selección había pasado por una transición hacia la nada. Después de todo, Carlo Ancelotti, una especie de salvador por el que la CBF decidió sacrificar 18 meses de un ciclo mundialista, decidió quedarse en el Real Madrid. Es justo argumentar que el despido de Ednaldo Rodrigues por los tribunales provocó el cambio de rumbo. Pero también es justo pensar en cómo la gestión centralizada ha convertido a la selección brasileña en un espectáculo unipersonal. Hoy, la selección no tiene dirección, ni entrenador, ni norte. En 2024, empezará de cero. El proyecto para 2026 ya está retrasado”.

Ancelotti se mostró agradecido con Real Madrid. ”Para mí tiene valor el hecho de que el club quiere seguir con mi trabajo, esto me da valor. Yo siempre dije que no tenía prisa en la renovación, aunque se me acababa el contrato el 30 de junio. El club eligió renovarme porque probablemente está contento con el trabajo que estamos haciendo todos juntos y quiere seguir con esto”, ponderó Ancelotti.

Sobre su futuro retiro, el italiano expresó que cree que él puede seguir en Real Madrid incluso “después del 2026″, aunque eso dependerá del “éxito” que tengan hasta entonces. “Puede ser que 2026 sea el último año que yo entrene, pero puede ser también que no. Hasta el 2026 voy a ser entrenador, pero puedo serlo en 2026, 2027 o 2028, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí”, afirmó.

En lo deportivo, el preparador blanco confirmó que Carvajal, Vinícius y Güler “están disponibles” para el encuentro ante el Mallorca. “No podemos comparar los tres casos porque la baja de Güler es mucho más larga que la de los otros. Carvajal va a jugar desde el principio, todavía no decidí lo de Vinícius porque lo tengo que hablar con el jugador y los médicos, pero la verdad es que en los entrenamientos mostró que está muy bien”, señaló.

Con respecto a los problemas del equipo en la línea del centro de la defensa, Ancelotti cree que tienen dos centrales sanos en los que confía “mucho” como son Nacho y Rüdiger, y otros dos que “en la emergencia lo pueden hacer bien” como Carvajal y Tchouaméni. “No vamos a fichar a ningún central”, sentenció de cara al mercado invernal.

😂 Era la pregunta que todos querían hacer y la reacción de Ancelotti no tiene desperdicio pic.twitter.com/QMjk4S4VFP — Diario AS (@diarioas) January 2, 2024

El entrenador blanco no disipó las dudas con respecto al arquero titular en lo que resta de temporada. “No tomé la decisión porque los dos me hacen dudar. Creo que no es correcto para ninguno de los dos que yo elija en este momento el arquero titular porque ambos son muy buenos, y voy a elegir en cada partido el que en ese momento me de más confianza”, apuntó. Pero sí confirmó que el portero de inicio ante el Mallorca será Lunin.

En cuanto al rendimiento que espera el técnico italiano de su equipo en la segunda mitad de la temporada, Carlo Ancelotti valoró que su equipo “hasta el momento” lo hizo “bien” a pesar de haber estado “lleno de problemas”. “El equipo está cambiando y va a cambiar obviamente en el futuro. Tenemos muchos recursos que todavía no han podido expresarse como es el caso de Arda Güler”, comentó.

Difícil decisión en portería para Ancelotti... pic.twitter.com/ZmmM6gmJlp — MARCA (@marca) January 2, 2024

”Lo importante para él es que esté bien, que volvió a entrenar con el equipo y que a poco a poco está recuperando su mejor nivel. No tenemos que tener prisa con él porque es muy joven. Tiene 18 años y tendrá todo el tiempo del mundo para jugar. Si puedo darle minutos mañana se los daré, y sino será en un otro partido”, explicó sobre la situación del joven jugador turco.

Ante el segundo tramo de la temporada para el Real Madrid, el “deseo” de Ancelotti es el de “empezar bien”. “Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos, vuelven muchos jugadores y los que no vuelven están muy cerca, como son Mendy y Camavinga que regresarán la próxima semana. Ante el Mallorca intentaremos hacer un partido bueno, con intensidad y compromiso”, apuntó.

El técnico merengue también fue preguntado sobre la planificación de la plantilla de la próxima temporada, aunque no quiso tocar el tema de Kylian Mbappé. “Hay jugadores que finalizan su contrato, pero muchos de estos son jugadores que eligen ellos mismos lo que quieren hacer, como son los casos de Kroos, Nacho o Modric. No estamos pensando en lo que va a pasar en el verano de 2024, porque lo cierto es que no tenemos que hacer muchas cosas porque el equipo ya está en una buena dirección con jóvenes muy interesantes, con uno que llegará (Endrick) y que es muy bueno”, comentó.

Por último, Ancelotti habló sobre cómo cambió Florentino Pérez desde que él llegara al club en su primera etapa como entrenador del Real Madrid. “No cambió. Mantiene siempre su amor por el club, que nació y creció desde pequeño. La trayectoria que hizo este presidente en este club fue y sigue siendo una trayectoria fantástica. Él tiene la idea muy clara sobre el futuro, siempre la tuvo y creo que por esto el club está en muy buenas manos también por el futuro”, culminó.

LA NACION