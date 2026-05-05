A qué hora juega hoy Boca vs. Barcelona y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Libertadores

La segunda rueda de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 inicia este martes con cinco encuentros y sobresale Barcelona de Ecuador vs. Boca Juniors, correspondiente a la zona D, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil con arbitraje del colombiano Carlos Betancur.

El partido inicia a las 21 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los partidos de este martes 5 de mayo en la Copa Libertadores 2026 Canchallena

La previa de Boca vs. Barcelona

El equipo ecuatoriano se juega la última vida para seguir con chances de clasificar a octavos de final y, también, a la Copa Sudamericana en caso de llegar al tercer puesto. Hasta el momento, perdió los tres partidos que afrontó en la primera rueda y no tiene unidades. En caso de ser derrotado otra vez, quedará prácticamente condenado al último lugar porque los otros tres equipos ya tienen seis puntos.

Dirigido por César Farías y con los jugadores argentinos Darío Benedetto, Milton Céliz, Luca Sosa, Matías Lugo, Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba en el plantel, el club atraviesa una crisis interna con diferencias entre futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas que hacen difícil el día a día. En ese contexto, afronta un duelo transcedental para su futuro en el plano internacional.

El xeneize acumula media docena de puntos junto a Cruzeiro y Universidad Católica de Chile -se enfrentan el miércoles en Chile- y de acuerdo al nuevo método de desempate de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), conocido como ‘olímpico’, se ubica segundo por detrás de los brasileños y delante de los chilenos.

El elenco de Claudio Úbeda derrotó el fin de semana pasado a Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 1 en la última jornada del Torneo Apertura 2026 y el próximo sábado jugará los octavos de final como local en la Bombonera ante Huracán. Teniendo en cuenta el intenso calendario, el DT utilizó ante el Ferroviario a los habituales suplentes, con excepción del arquero Leandro Brey, y guardó a los titulares, entre ellos a Leandro Paredes, para jugar en Ecuador.

Leandro Paredes es el gran referente de Boca, que busca un buen resultado en Ecuador JUAN MABROMATA - AFP

El entrenador tiene una sola duda en la formación inicial y es la inclusión de Exequiel Zeballos o Milton Giménez para reemplazar al suspendido Ádam Bareiro, expulsado vs. Cruzeiro. El ex-Banfield tiene más chances de quedarse con el lugar porque el DT apunta a mantener el esquema de dos centrodelanteros.

Posibles formaciones

Barcelona: José Contreras; Brayan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

José Contreras; Brayan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Milton Céliz, Matías Lugo, Jandry Gómez; Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.12 contra 3.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

Ambos clubes se vieron las caras recientemente en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y ganó Boca 3 a 0 en la Bombonera con tantos de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera.