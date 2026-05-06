Boca invirtió mucho en Guayaquil y solo volvió con problemas: perdió a su arquero y complicó su futuro en la Libertadores

En la previa, el foco estaba puesto en la decisión de Claudio Ubeda de poner en cancha a su equipo ideal en Ecuador, pese a que Boca cerrará el grupo D con dos partidos de local, frente a Cruzeiro y Universidad Católica. Antes, además, deberá afrontar los octavos de final y un eventual cruce de cuartos y semifinales del Apertura: partidos a todo o nada, sin margen de error, en un club que lleva tres años sin vueltas olímpicas. Con el resultado puesto, el debate perdió sentido: el equipo no solo perdió en Guayaquil, sino que también sufrió la lesión de Leandro Brey, en una noche accidentada, marcada por la lluvia, dos expulsiones y un resultado que complicó más de la cuenta la situación de Boca en la Libertadores. Con el 0-1, el Xeneize puede ser superado por Universidad Católica o Cruzeiro, que tienen los mismos puntos y se enfrentan este miércoles en Chile.

El partido tuvo un condicionante decisivo: el campo anegado por el temporal que cayó dos horas antes del inicio y se extendió hasta avanzada la primera mitad. El estado del terreno, con grandes lagunas sobre los laterales -especialmente del lado de los bancos de suplentes, el sector izquierdo del ataque de Boca- hicieron imposible cualquier intento de juego asociado y transformaron el encuentro en un festival de resbalones, pelotas frenadas y entradas a destiempo que desnaturalizaron por completo el desarrollo.

Una postal del primer tiempo: resbalones, pierna fuerte y mucha agua sobre el campo de juego. César Muñoz

El contexto no permitió ver el juego fino de Leandro Paredes, ni las maniobras individuales de Tomás Aranda, ni los desbordes de Jerly Wila, una de las figuras de Barcelona. Los dos equipos evitaron los pases cortos, apostaron a saltear líneas y concentraron sus ataques en la pelota parada. Por esa vía llegó la chance más clara de Boca: tras un córner de Paredes, Ascacibar y Costa estuvieron cerca del primero, pero el arquero Contreras les ahogó el grito con dos tapadas decisivas.

Cuando la tormenta cedió y el agua empezó a drenar, Barcelona pareció acomodarse mejor, aunque sin traducirlo en una superioridad marcada. Con Darío Benedetto participativo -aunque también acelerado y al borde de la expulsión, por un par de entradas fuertes-, el local merodeaba el área con cierto peligro, mientras Boca daba la sensación de tener el partido bajo control. Sin embargo, el cierre del primer tiempo alteró por completo el escenario.

El partido tuvo nueve tarjetas amarillas -cinco para Barcelona y cuatro para Boca- y dos expulsados, uno por lado. César Muñoz

Leandro Brey debió dejar la cancha tras recibir un golpe involuntario de Byron Castillo a la altura de las costillas. En su lugar ingresó Javier García, que no atajaba desde hacía más de dos años. En Boca, la situación encendió las alarmas: el arquero de 23 años se había adueñado del puesto después de la grave lesión de Agustín Marchesin, sufrida también frente a Barcelona, aunque en Buenos Aires. La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha dejó al exLanús fuera de las canchas durante al menos ocho meses. Un panorama preocupante en plena recta final del Apertura y con una fase de grupos de la Copa Libertadores todavía por definirse.

Poco después, Ascacibar fue expulsado a instancias del VAR por una patada en la cabeza sobre Milton Céliz, en medio de una disputa. Y ya en el descuento llegó otra roja, esta vez para el propio Céliz, por un manotazo en el rostro sobre Paredes.

La expulsión de Ascacibar

En el segundo tiempo, el partido tomó otro rumbo. César Farías sacó a Benedetto, rearmó el mediocampo con el ingreso de Intriago, y movió a Byron Castillo hacia la izquierda para atacar el sector de Marcelo Weigandt, el más endeble de la defensa de Boca. Con el terreno mucho más amigable para jugar, el delantero ecuatoriano empezó a marcar diferencias a partir de su velocidad y potencia física.

En uno de los primeros avances del complemento, Castillo presionó a Di Lollo, forzó la pérdida y, cuando intentaba perfilarse para el remate, fue derribado por Ayrton Costa, en una acción en la que pareció haber contacto con el brazo. Otra jugada polémica del árbitro colombiano Carlos Betancur, que necesitó del auxilio permanente del VAR para resolver las acciones decisivas. No sancionó penal.

El argentino Héctor Villalba, que había ingresado en el segundo tiempo, celebra el gol del triunfo. César Muñoz

Con Barcelona urgido de puntos, el local se adelantó unos metros y dejó espacios que Boca no supo aprovechar. Primero, tras un gran pase de Tomás Aranda, Miguel Merentiel controló largo y no llegó a definir. Poco después, Leandro Paredes, en modo superclásico, repitió uno de esos pases punzantes que ya había mostrado en el Monumental y dejó a Exequiel Zeballos de cara al gol. El Changuito tenía espacio para rematar, pero eligió asistir a Milton Giménez y la pelota terminó yéndose demasiado larga.

Cuando el partido parecía empezar a abrirse para Boca, llegó el golpe de nocaut. Luego de un córner a favor, Alan Velasco perdió la pelota, Quiñonez encabezó la contra a toda velocidad, y Héctor Tito Villalba, otro argentino, remató cruzado para marcar el 1-0.

El compacto de Barcelona vs. Boca

Entre la derrota y la lesión de Leandro Brey, un panorama demasiado duro para un equipo que había comenzado la Copa con dos triunfos consecutivos -frente a Universidad Católica y Barcelona- y que ahora quedó con la clasificación comprometida, pese a que cerrará el grupo con dos partidos en la Bombonera: primero ante Cruzeiro y luego frente a los chilenos.

Boca invirtió mucho y salió golpeado por todos lados, en una noche para olvidar rápido, pero difícil de dejar atrás.