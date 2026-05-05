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La agenda de la TV del martes: Boca juega por la Copa Libertadores y la semifinal de la Champions League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Boca visita a Barcelona de Guayaquil por la etapa de grupos de la Copa Libertadores
Boca visita a Barcelona de Guayaquil por la etapa de grupos de la Copa LibertadoresGonzalo Colini - La Nación

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 5 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 16 Arsenal vs. Atlético de Madrid. La semifinal, partido de vuelta. ESPN y Fox Sports
Atlético de Madrid visita a Arsenal por el primer boleto a la final de la Champions League
Atlético de Madrid visita a Arsenal por el primer boleto a la final de la Champions LeagueJose Breton - AP

Copa Libertadores

  • 19 Rosario Central vs. Libertad. Fox Sports 2
  • 19 Sporting Cristal vs. Palmeiras. Fox Sports 3
  • 21 Barcelona de Guayaquil vs. Boca. Fox Sports
  • 21 Universidad Central vs. Independiente del Valle. Fox Sports 3
  • 21:30 Always Ready vs. Lanús. Fox Sports 2
Rosario Central recibe a Libertad en la etapa de grupos de la Libertadores
Rosario Central recibe a Libertad en la etapa de grupos de la LibertadoresDANIEL DUARTE - AFP

Copa Sudamericana

  • 19 Riestra vs. Gremio. DSports (1610)
  • 19 Independiente Petrolero vs. Caracas. ESPN 3
  • 19 Juventud vs. Atlético Mineiro. DSports (1611)
  • 21 Puerto Cabello vs. Cienciano. DSports+ (1613)
  • 21:30 Recoleta vs. Santos. DSports (1610)
  • 23 Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo. ESPN
San Lorenzo visita en Ecuador a Deportivo Cuenca por la etapa de grupos de la Copa Sudamericana
San Lorenzo visita en Ecuador a Deportivo Cuenca por la etapa de grupos de la Copa SudamericanaLUIS ROBAYO - AFP

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

  • 13 Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid. Juego 3. DSports2 (1612)
  • 14:45 Monaco vs. Olympiacos. Juego 3. DSports+ (1613)

Liga Nacional

  • 21 Obras vs. Instituto, por los playoffs. TyC Sports
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