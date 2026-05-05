La agenda de la TV del martes: Boca juega por la Copa Libertadores y la semifinal de la Champions League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 5 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Champions League

16 Arsenal vs. Atlético de Madrid. La semifinal, partido de vuelta. ESPN y Fox Sports

Atlético de Madrid visita a Arsenal por el primer boleto a la final de la Champions League Jose Breton - AP

Copa Libertadores

19 Rosario Central vs. Libertad. Fox Sports 2

19 Sporting Cristal vs. Palmeiras. Fox Sports 3

21 Barcelona de Guayaquil vs. Boca. Fox Sports

21 Universidad Central vs. Independiente del Valle. Fox Sports 3

21:30 Always Ready vs. Lanús. Fox Sports 2

Rosario Central recibe a Libertad en la etapa de grupos de la Libertadores DANIEL DUARTE - AFP

Copa Sudamericana

19 Riestra vs. Gremio. DSports (1610)

19 Independiente Petrolero vs. Caracas. ESPN 3

19 Juventud vs. Atlético Mineiro. DSports (1611)

21 Puerto Cabello vs. Cienciano. DSports+ (1613)

21:30 Recoleta vs. Santos. DSports (1610)

23 Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo. ESPN

San Lorenzo visita en Ecuador a Deportivo Cuenca por la etapa de grupos de la Copa Sudamericana LUIS ROBAYO - AFP

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

13 Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid. Juego 3. DSports2 (1612)

14:45 Monaco vs. Olympiacos. Juego 3. DSports+ (1613)

Liga Nacional