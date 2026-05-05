La agenda de la TV del martes: Boca juega por la Copa Libertadores y la semifinal de la Champions League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 5 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 16 Arsenal vs. Atlético de Madrid. La semifinal, partido de vuelta. ESPN y Fox Sports
Copa Libertadores
- 19 Rosario Central vs. Libertad. Fox Sports 2
- 19 Sporting Cristal vs. Palmeiras. Fox Sports 3
- 21 Barcelona de Guayaquil vs. Boca. Fox Sports
- 21 Universidad Central vs. Independiente del Valle. Fox Sports 3
- 21:30 Always Ready vs. Lanús. Fox Sports 2
Copa Sudamericana
- 19 Riestra vs. Gremio. DSports (1610)
- 19 Independiente Petrolero vs. Caracas. ESPN 3
- 19 Juventud vs. Atlético Mineiro. DSports (1611)
- 21 Puerto Cabello vs. Cienciano. DSports+ (1613)
- 21:30 Recoleta vs. Santos. DSports (1610)
- 23 Deportivo Cuenca vs. San Lorenzo. ESPN
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la Euroliga
- 13 Hapoel Tel Aviv vs. Real Madrid. Juego 3. DSports2 (1612)
- 14:45 Monaco vs. Olympiacos. Juego 3. DSports+ (1613)
Liga Nacional
- 21 Obras vs. Instituto, por los playoffs. TyC Sports
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Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del lunes. Se completa la última fecha del Apertura, y la acción en la Premier League, la Serie A y España
TV y streaming del domingo. Colapinto en la carrera de Miami, River, Racing-Huracán, United-Liverpool, los Pumitas y Sinner-Zverev
TV y streaming del sábado. Colapinto en la sprint y la qualy, Boca, San Lorenzo vs. Independiente, Messi y ligas europeas
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