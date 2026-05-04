Escándalo en Panamá: un futbolista dejó la cancha antes de tiempo y acusó a su arquero de amañar el partido

La expresión de los comentaristas de la transmisión oficial, la imagen captada por la TV del futbolista Gustavo Herrera mirando con fastidio a su compañero y la extraña acción en la que el arquero José Calderón terminó metiendo la pelota en su propio arco en el último minuto del encuentro para la victoria de Alianza FC por 3-2 sobre Sporting San Miguelito, conformaron el inicio de un verdadero el escándalo que se desató en la Liga Panameña de fútbol.

“Es una locura”, “una jugada rarísima”, “la introduce prácticamente José Calderón”, “Es muy extraño”. Estas son algunas de las frases que utilizaron el relator y el comentarista del partido frente al tanto con el que Alianza se quedó con la victoria. Y rápidamente en las redes sociales se viralizó la acción y la reacción de Herrera dejando la cancha antes de tiempo, lo que hizo circular versiones que el delantero sentía que su arquero había provocado el gol en su propio arco.

El gol del amaño en Panamá

Luego, el escándalo escaló: Herrera posteó incendiarias publicaciones en su cuenta de Instagram. “El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre, José Calderón es un puto amolador (amañador) de partidos y son muchos más. No les da vergüenza, ya lo hacen tan claro... Todo el mundo viendo un jugador con mucha experiencia, que en su momento representó al país, en esta mierda. ¿Ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes?”, escribió el jugador.

Y continuó: “La verdad que esto da mucha tristeza. Son muchos los jugadores que se matan en los partidos, jugadores que quieren salir del país para cumplir sus sueños. Y yo soy unos de esos por más veces que me caiga me levantaré hasta cumplir mi sueño. Los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquese a otra cosa y tenga los huevos de aceptar lo que hacen”.

El tremendo posteo de Herrera, el delantero de San Miguelito Captura de video

Frente a semejante acusación apareció en escena Calderón, que atajó en 44 partido de la selección de Panamá, y respondió también por redes sociales para aceptar su error, pero rechazando cualquier acusación por una conducta indebida: “Se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol. Expreso mis sinceras disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, familia y afición… asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario”.

Y respecto a las acusaciones de Herrera, agregó: “Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a cualquier persona natural o jurídica que, mediante afirmaciones falsas o infundadas, pretenda afectar mi honra y reputación”.

El posteo de Gustavo Herrera, el delantero de San Miguelito, que acusó directamente a su arquero de entregar el partido x.com/KevinJimenezCR

La situación escaló de tal manera que la Liga Panameña comunicó que “se ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competición... Esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias”.