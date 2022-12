Selección argentina en Qatar 2022: Lionel Scaloni se quejó del programa de partidos y de la supuesta ventaja de Australia

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Hay en su comunicación una mirada más realista. “¿Cómo están después del sacudón?”, le preguntó un periodista un par de días después de la derrota ante Arabia Saudita a Lionel Scaloni. En ese momento dijo con cierto tono molesto: “¿Qué sacudón?, ¿a qué te referís?”. Este viernes, en el sobrio auditorio en el Centro de Convenciones de Doha, no necesitó que le preguntaran nada y fue más sincero: “Después del golpe que sufrimos en el primer partido…”. Es una contradicción en el contexto de la urgencia. Necesitaba blindarse, mostrarse fuerte. Ya se cruzó esa frontera y ahora espera con otro temple el encuentro de este sábado a las 16 (las 22 locales), frente a Australia, en el estadio Ahmad Bin Alí.

Por eso, en la misma línea, fue algo curioso que el entrenador argentino eligiera cuestionar el programa de partidos (que se conocía desde el 1° de abril, fecha en la que se realizó el sorteo del Mundial).

El motivo del enojo es que la Argentina, que jugó el miércoles, descansó jueves y viernes, para volver a la cancha el sábado. Y si bien es cierto que las selecciones de otro grupo tendrán un día más entre encuentro y encuentro, Australia está en la misma situación. Scaloni prefirió pasar los datos por un filtro más fino. “Aunque parezca que es una tontería, Australia jugó a las 18 siendo segundo de grupo y nosotros jugamos a las 22 siendo primeros. Nos fuimos a dormir a las 4 de la mañana y eso influye cuando el partido se juega 48 horas y un poco más”.

Para Scaloni, que la Argentina haya podido descansar después de las 4 de la mañana del jueves, es algo que debió considerarse Aníbal Greco - La Nación

Dijo, también, que eso le complica las definiciones del equipo, porque tiene menos tiempo para hacer prácticas intensas. Justamente desde las 19 locales, en la concentración argentina en la Universidad de Qatar, podrá probar en la cancha un equipo con los once que considere titulares. La gran duda es el estado físico de Ángel Di María, que salió con una molestia. Lo que en el ambiente futbolístico se conoce como una “sobrecarga muscular”.

Acerca de esos contratiempos, Scaloni analizó: “Ayer lo que hicimos fue un poco de recuperación, permitir que estén con la familia y recién hoy tendremos un panorama de cómo esté Ángel. El Huevo (Marcos Acuña), está bien y salió porque tenía una amarilla y confiamos mucho en Tagliafico. Pero no puedo decirlo porque no tenemos un panorama exacto. Podemos esperar y no definirlo hasta mañana”.

El estado físico de Ángel Di María le presenta algunas dudas a Lionel Scaloni Aníbal Greco - La Nación

Después de la conferencia, el entrenador volvió a conversar, esta vez de manera exclusiva con aquello medios que tienen derechos de transmisión previamente pagados a la FIFA. Y, su malestar es tan grande, que otra vez avanzó sobre el tema: “Para ellos es prácticamente normal (dijo sobre sus jugadores). El que juega Champions League un miércoles vuelve a jugar un sábado. Nuestros jugadores están acostumbrados a jugar cada tres días y no va a influir”.

Pero siempre complementa sus ideas con la mirada del recipiente medio vacío. “Lo que pasa es que el rival tiene una diferencia descanso notable. Y siendo segundos (repitió). Vieron nuestro partido sentados frente a la televisión (sic). No estuvo la igualdad de condiciones. Tuvimos que haber tenido otro trato. Es el único equipo del Mundial que juega con menos de 72 horas entre un partido y el otro. Es muy extraño. Cuando salió el sorteo lo había visto pero no valía la pena quejarse, porque iban a decir que nos creíamos primeros... Pero podía pasar y pasó”.

Lionel Scaloni Aníbal Greco - La Nación

En un Mundial, cada detalle se procesa de un modo diferente. Más para un equipo que apuntó demasiado alto desde el comienzo y conoció una realidad diferente desde que llegó a Doha. El equipo ya jugó en gran forma ante Polonia, y pareció dar los pasos en la dirección correcta. Pero ciertas inseguridades no se eliminan tan fácil. Scaloni está más tranquilo que hace unos días, pero persisten algunas preocupaciones. Como él mismo dijo, tal vez sea una tontería. Y lo más probable es que no vuelva a hablar de eso después del partido. Pero hoy necesitó recordarlo.