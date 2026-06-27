Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El segundo cruce de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tendrá cara a cara a Brasil vs. Japón y se desarrollará este lunes desde las 24 (hora argentina) en el estadio de Houston. El encuentro se transmitirá en vivo por DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar en DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 110. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.74 contra 5.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los asiáticos. El empate, que llevaría la definición a tiempo suplementario y, después, a los penales; llega a 3.86.

Ambos equipos están invictos en el campeonato porque no perdieron en la primera etapa. Lo que los diferencia es que la Canarinha sumó siete puntos y terminó primera en el Grupo C y mientras que los nipones sumaron cinco y fueron segundos en el G.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti debutó en la Copa del Mundo con un empate frente a Marruecos 1 a 1 y, luego, venció sin atenuantes a Haití 3 a 0 y a Escocia por el mismo resultado en un encuentro en el que Neymar Jr. sumó sus primeros minutos. Los asiáticos, por su parte, igualaron con Países Bajos 2 a 2, golearon a Túnez 4 a 0 y volvieron a empatar con Suecia 1 a 1. Terminaron por detrás de los neerlandeses y delante de los suecos y tunecinos.

Japón está invicto en el Mundial 2026 con dos victorias y un empate; los Blue Samurais siempre dan batalla MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El historial entre ambos países tiene varios antecedentes y uno de ellos es reciente porque se enfrentaron en un amistoso en 2025 con victoria de Japón 3 a 2. En una Copa del Mundo también hay un partido en el historial y fue en Alemania 2006, con goleada de Brasil 4 a 1.

El equipo que se imponga en el partido avanzará a octavos de final y se medirá con el vencedor de Costa de Marfil y Noruega, que se cruzarán el martes 30 de junio.

Por su historia, el plantel y la conducción del entrenador italiano Ancelotti, Brasil es una de las selecciones favoritas a levantar el trofeo del que es el máximo ganador con cinco títulos, pero que no conquista desde Corea-Japón 2002 con una gran desazón de 2014 incluida, cuando fue anfitriona.

En ese contexto, tiene la necesidad de coronarse y para ello necesita quebrar marca histórica que es que ninguna selección de las que ganó la Copa del Mundo lo hizo con un DT extranjero.