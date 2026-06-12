Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Brasil y Marruecos correspondiente al grupo C del Mundial 2026 se llevará a cabo este sábado 13 de junio a las 19.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El presente de las selecciones

Brasil inicia su camino en el certamen buscando consolidar su funcionamiento colectivo, mientras que Marruecos llega con la expectativa de ratificar su crecimiento en el plano internacional tras sus recientes actuaciones en copas mundiales. Ambos conjuntos llegan a este debut con la plantilla completa a disposición.

Estadísticas y antecedentes

Ambos seleccionados se preparan para un debut exigente en la fase de grupos. Brasil históricamente ostenta un alto registro goleador en sus presentaciones iniciales, mientras que Marruecos se ha caracterizado por una solidez defensiva que le permite competir de igual a igual ante potencias mundiales.

Lo que está en juego

El resultado es fundamental para comenzar el camino en el grupo C con tranquilidad. Una victoria permitirá a cualquiera de los dos equipos tomar el liderazgo momentáneo de la zona, una posición clave para afrontar los dos partidos restantes de la fase de grupos con mayor margen de maniobra hacia los octavos de final.