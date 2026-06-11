Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Brasil debutará en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 este sábado 13 de junio frente a Marruecos, en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C. El encuentro está programado para las 19 (hora argentina) en el estadio MetLife de Nueva Jersey y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará el esloveno Slavko Vinčić, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.71 contra 5.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 3.85.

La Canarinha se clasificó a la cita ecuménica con el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas y quiere volver a ser protagonista en el certamen del que es el máximo ganador con cinco títulos, pero que no conquista desde Corea-Japón 2002 con una gran desazón en 2014, cuando fue anfitrión.

Por su historia, el plantel y la conducción del entrenador italiano Carlo Ancelotti, es una de las máximas favoritos a levantar el trofeo y tiene un debut complejo que afrontará sin Neymar Jr., quien padece una lesión muscular en el gemelo derecho. La presencia del astro de Santos estuvo en duda hasta que el DT anunció la lista de convocados porque su presente dista de ser el ideal y, además, padeció varias dolencias que le impidieron tener regularidad. Sin embargo, Ancelotti entendió el impacto que hubiese significado la no convocatoria de ‘Ney’ y se ahorró un dolor de cabeza, sobre todo ante un mal resultado.

En la preparación para la Copa del Mundo, Brasil disputó cuatro amistosos este año y los dos de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de marzo fueron ante rivales de calibre como Francia -perdió 2 a 1- y Croacia -le ganó 3 a 1-. Hace unas semanas doblegó a Panamá 6 a 2 y a Egipto 2 a 1.

Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, y los volantes Sofyan Amrabat y Brahim Díaz. En contapartida, a último momento sufrió las bajas sensibles de Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, ambos por lesión.

La selección de Marruecos es la última campeona de África, tras el polémico fallo de la Confederación Africana de Fútbol tras la final que perdió ante Senegal STR - AP

El equipo marroquí accedió a la cita ecuménica a través de la eliminatorias de la Confederación Africana de Naciones (CAF), en la que ganó los ocho partidos que disputó en su zona y logró el pasaje dos fechas antes de concluir el fixture. Su gran presente, que comenzó en Qatar 2022, tiene la reciente coronación en la Copa África gracias a que, después de perder la final con Senegal, fue favorecido por un fallo de la CAF y ganó el título en “el escritorio”. Antes, además, había conquistado la Copa Árabe.

En el camino al Mundial 2026 disputó cinco amistosos con tres triunfos y dos empates. Igualó ante Ecuador 1 a 1, le ganó a Paraguay 2 a 1, Burundi 5 a 0 y Madagascar 4 a 0; e igualó frente a Noruega 1 a 1.

El otro encuentro del Grupo C lo protagonizarán Haití y Escocia el mismo sábado 13 de junio, pero a las 22 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje de Mustapha Ghorbal.