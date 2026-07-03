Brasil vs. Noruega, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentarán el próximo domingo en los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro está programado a las 17 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.90 contra 4.48 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los europeos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.83.

La Canarinha anhela volver a ganar una Copa del Mundo después de 24 años. La última conquista de las cinco que tiene en total, cifra con la que es el máximo campeón de la historia, fue en Corea-Japón 2002. Desde entonces, hilvanó frustraciones, sobre todo en 2014 cuando fue anfitrión y perdió en semifinales con Alemania 7 a 1, y en esta edición, con el italiano Carlo Ancelotti al al mando, quiere romper con el maleficio de que ningún país pudo lograr el trofeo con un entrenador extranjero.

La Verdeamarela está invicta en la cita ecuménica 2026. En la primera etapa lideró el Grupo C con siete puntos producto de un empate frente a Marruecos 1 a 1 más victorias sobre Haití y Escocia, ambas 3 a 0. En 16avos de final empezó perdiendo con Japón, pero lo revirtió con anotaciones de Casemiro y Gabriel Martinelli y avanzó con un triunfo 2 a 1.

El italiano Carlo Ancelotti quiere ser el primer entrenador en ganar el Mundial con una selección que no es la de su país ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los escandinavos, por su parte, tienen tres victorias y una derrota en el campeonato. En la primera etapa, fue escolta de Francia en la zona I porque en el partido entre sí, con la clasificación en bolsillo, utilizó suplentes y perdió 4 a 1. Antes, le ganó a Irak 4 a 1 y a Senegal 3 a 2 mientras que en 16avos se dehizo de Costa de Marfil 2 a 1.

El encuentro entre brasileños y noruegos tiene un duelo especial de goleadores, con Vinicius Jr. y Erling Haaland. El brasileño tiene cuatro tantos para su país mientras que el atacante de Manchester City marcó cinco. Ambos persiguen a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la pelea por la Bota de Oro.

Erling Haaland es la gran estrella de Noruega, que quiere dar el golpe en el Mundial 2026 BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hay muy pocos antecedentes entre ambos seleccionados, con la particularidad de que Brasil nunca le ganó a Noruega. En 2006, luego del Mundial de Alemania, jugaron un amistoso y empataron 1 a 1. En citas ecuménicas, se cruzaron en Francia 1998 con triunfo europeo 2 a 1.

Quien se imponga en el duelo de octavos de la Copa del Mundo en curso se meterá entre los mejores ocho equipos y esperará en esa instancia por México o Inglaterra, que se cruzarán el mismo día pero a las 21 en el estadio Azteca.