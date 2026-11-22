Brentford y Everton se enfrentan este lunes desde las 17.00h en el estadio Gtech Community Stadium, por la fecha 11 de la Premier League 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Brentford viene de perder ante Brighton and Hove Albion por 2-0 mientras que Everton llega de ganar ante Coventry City por 3-1. Brentford suma 14 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Everton tiene 16 puntos.

Todo lo que hay que saber

Brentford vs. Everton

Hora: las 17.00h

Partido correspondiente a la fecha 11 de la Premier League 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Brentford y Everton en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol inglés en 2026

La Premier League se disputa bajo un formato de grupo único compuesto por 20 clubes. Cada equipo juega un total de 38 partidos a lo largo de la temporada, enfrentando a cada rival dos veces: una como local y otra como visitante. El calendario completo se define mediante sorteo antes del inicio de la competencia. El campeón es el equipo que más puntos suma en la clasificación. Los tres últimos equipos de la tabla descienden directamente a la Championship, la segunda categoría.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

Al término del campeonato, los cuatro primeros clasificados obtienen el pase a la UEFA Champions League 2027-28. Además, el campeón de la Emirates FA Cup 2026-27 y el equipo que termine quinto en la Premier League acceden a la UEFA Europa League 2027-28. Por su parte, el campeón de la Carabao Cup 2026-27 se clasifica a la UEFA Conference League 2027-28.

¿Puede cambiar? Sí. Este esquema puede modificarse si un mismo equipo consigue más de una plaza para competiciones europeas a través de diferentes vías, o si accede a un torneo europeo por haber ganado una competencia continental. En esos casos, se activan algunas excepciones que redistribuyen los cupos entre los equipos mejor ubicados en la tabla.

Una de las excepciones más comunes es la de la FA Cup: si el campeón del certamen también termina entre los cuatro primeros de la Premier League y clasifica a la Champions League, su plaza para la Europa League pasa al quinto clasificado, y el sexto accede a la Europa League en lugar de la Conference League.

También existe una excepción similar con la Carabao Cup. Si el equipo campeón termina entre los cinco primeros del torneo local, su cupo para la Conference League se transfiere al sexto o, en algunos casos, al séptimo clasificado, dependiendo de otras combinaciones.

Finalmente, a partir del nuevo formato de la Champions League, la UEFA introdujo las llamadas "Plazas de Rendimiento Europeo", que se otorgan a las dos federaciones con mejor desempeño continental. Si Inglaterra recibe una de estas plazas adicionales, el quinto clasificado jugará la Champions League y la plaza para la Europa League pasará al sexto. Este ajuste también impacta en las excepciones vinculadas a la FA Cup y la Carabao Cup.