Bubista, DT de Cabo Verde, redobla la apuesta de cara al duelo con la Argentina: “El partido de nuestra vida”

Pedro “Bubista” Leitão, entrenador de Cabo Verde de 56 años, aseguró este jueves en la previa del partido con la Argentina en Miami, por los 16avos de final del Mundial, que su equipo afrontará el duelo “sin nada que temer”. El DT dijo en rueda de prensa: ”Somos capaces de hacerle daño a nuestros rivales. Entendemos el desafío, pero somos valientes y ambiciosos. Vamos a salir a ganar. Hemos llegado hasta aquí por propios medios. Hemos demostrado que podemos competir al golpe por golpe”.

“Estamos tranquilos porque hicimos las cosas bien y no hay nada que temer ni que preocuparnos tanto”, declaró Bubista en alusión a la histórica clasificación para esta ronda en su primer Mundial. Y agregó: “Sabemos la importancia del partido que tenemos, que es el partido de nuestra vida, pero vamos a disfrutar y dar lo mejor. Tenemos la voluntad de hacer las cosas con nuestra identidad, independientemente de nuestro adversario. Haremos un partido con actitud y responsabilidad. Sabemos que Argentina tiene a los mejores jugadores del mundo y a Messi que para muchos es el mejor de todos los tiempos”, agregó.

Cabe recordar que Cabo Verde debutó en el Mundial empatando con España 0-0 y cometiendo apenas una infracción, más allá de defender muy cerca de su arco. Bubista sacó a relucir ese resultado porque siente que algo parecido puede ocurrir mañana con la Argentina: “La gente hizo la misma pregunta antes de que jugáramos contra España. No creían que pudiéramos competir, pero lo hicimos. Ya hemos sorprendido a la gente en este torneo. ¿Por qué deberíamos parar ahora?”.

Entrenamiento de Cabo Verde en Miami Matías Boela

Incluso el técnico hizo referencia a la conexión que existe entre la Argentina y Cabo Verde: “Es un orgullo poder enfrentar a Argentina, un país con el que tenemos una conexión antigua. Hay muchos caboverdianos que emigraron a Argentina desde hace mucho tiempo”.

El técnico caboverdiano negó que su equipo llegue acomplejado ante el rival, pese a la diferencia de palmarés contra la tricampeona del Mundo. “No hay otro pensamiento que no sea intentar superar esta fase “, añadió el DT, cuyo equipo se clasificó como segundo del grupo H por detrás de España y dejando fuera a Uruguay y Arabia Saudita. Incluso siente que, pase lo que pase con la Argentina, el objetivo está cumplido: ”Obviamente para nuestro equipo y para los caboverdianos es un motivo de satisfacción lo realizado hasta ahora. Desde el inicio dijimos que uno de los objetivos que teníamos era mostrar el país al mundo y poder enfrentar a la Argentina de Messi en una fase como esta es excelente para nuestro país, independientemente del partido en sí. Tengo la certeza de que todos los caboverdianos están satisfechos por esto”.

El entrenador, que elogió a su colega Lionel Scaloni como “uno de los mejores”, admitió, sin embargo, un riesgo para su selección como para otros equipos africanos: la dificultad para sostener la concentración en los tramos finales de los partidos. “Esto preocupa a todo el mundo en África, esta situación no es de ahora (...) los equipos africanos no consiguen aguantar la parte final del partido”, dijo, un día después de que Senegal desaprovechara un 2-0 a favor y luego perdiera ante Bélgica por 3-2 en el último minuto del alargue.

Bubista aseguró, sin embargo, que Cabo Verde trabaja para que el equipo aguante con la misma actitud de principio a fin. Y también se refirió a si la selección argentina es beneficiada por errores arbitrales: “No creemos eso. Y la preparación la hacemos encarada a la concentración del juego. Siempre pensamos que tenemos un buen arbitraje. Disputaremos el juego de la mejor manera, el arbitraje no es el foco”.

"ME QUEDÉ UN POCO MOLESTO PORQUE BIELSA NOS ENSEÑÓ A TENER FAIR PLAY". Bubista, DT de Cabo Verde, se refirió a la jugada del primer gol de Uruguay ante Cabo Verde.



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Bubista tuvo protagonismo en esta copa por la buena campaña de Cabo Verde pero también porque había criticado a Marcelo Bielsa luego del empate 2-2 con Uruguay, por una acción en la que un delantero charrúa, que estaba asistiendo a un rival acalambrado, lo dejó para involucrarse en un ataque peligroso. “Sí, me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa. Entonces, obviamente, me quedé un poco frustrado con la situación. Bielsa para mí y para muchos entrenadores es un maestro. Estudiamos mucho de lo que ha hecho a lo largo de su carrera”.

Cabe recordar que Scaloni, que habló antes que Bubista este jueves, resaltó los méritos del seleccionado de Cabo Verde: “Este es un equipo que no ha perdido”, recordó el DT sobre los Tiburones Azules, que empataron sus tres partidos de grupo ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0) para lograr una clasificación histórica para el pequeño archipiélago africano.

Scaloni, que festejará ante Cabo Verde su partido número 100 al frente de Argentina, elogió al juego de su adversario y trató de dejar a un lado la etiqueta de enorme favorita con la que su selección llegará al encuentro: “Los pases interiores los tapan bien y después salen muy bien de contra, tienen jugadores de buen pie”, dijo sobre las fortalezas del conjunto caboverdiano. “No están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos”. Como se ve, el propio Scaloni entiende que no será un partido sencillo más allá del favoritismo celeste y blanco.