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Bulgaria vs. Islandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Bulgaria recibe a Islandia en la jornada 5 del grupo C4 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido

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Bulgaria vs. Islandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Bulgaria vs. Islandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bulgaria y Islandia, correspondiente al grupo C4 de la Liga de Naciones, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el Hristo Botev Stadium, ubicado en la ciudad de Plovdiv.

El momento de los equipos

Bulgaria llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-0 frente a Luxemburgo en su última presentación. Por su parte, Islandia afronta el duelo con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, luego de empatar 0-0 ante Estonia en su anterior jornada del certamen.

Estadísticas del duelo

Ambos seleccionados buscan consolidar su rendimiento en esta fase de grupos. Mientras que el conjunto búlgaro llega respaldado por su reciente éxito defensivo y ofensivo, el elenco islandés intentará romper la paridad que mostró en su última actuación para sumar puntos vitales fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado en el Hristo Botev Stadium es determinante para las aspiraciones de ambos países dentro del grupo C4. Sumar de a tres resulta fundamental para posicionarse de mejor manera en la tabla de posiciones y mantener vivas las expectativas de clasificación en la etapa actual de la Liga de Naciones.

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