Bulgaria vs. Islandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Bulgaria recibe a Islandia en la jornada 5 del grupo C4 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Bulgaria y Islandia, correspondiente al grupo C4 de la Liga de Naciones, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el Hristo Botev Stadium, ubicado en la ciudad de Plovdiv.
El momento de los equipos
Bulgaria llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-0 frente a Luxemburgo en su última presentación. Por su parte, Islandia afronta el duelo con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, luego de empatar 0-0 ante Estonia en su anterior jornada del certamen.
Estadísticas del duelo
Ambos seleccionados buscan consolidar su rendimiento en esta fase de grupos. Mientras que el conjunto búlgaro llega respaldado por su reciente éxito defensivo y ofensivo, el elenco islandés intentará romper la paridad que mostró en su última actuación para sumar puntos vitales fuera de casa.
Lo que está en juego
El resultado en el Hristo Botev Stadium es determinante para las aspiraciones de ambos países dentro del grupo C4. Sumar de a tres resulta fundamental para posicionarse de mejor manera en la tabla de posiciones y mantener vivas las expectativas de clasificación en la etapa actual de la Liga de Naciones.
- 1
Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026
- 2
Joseph Blatter lanzó durísimas críticas contra Infantino: “Quizás habría que enviarlo a un psiquiátrico”
- 3
Tras la pesadilla en Racing, Vojvoda volvió al club que lo hizo ídolo: sin sueldo y con tres partidos para un objetivo
- 4
Sigue la campaña solidaria por Jesús de Miguel: “¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso”