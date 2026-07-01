Cabo Verde se ilusiona antes de enfrentar a la selección, tras los últimos batacazos en el Mundial

MIAMI (enviado especial).- “1% de chance, 99% de fe”. El mural, pintado cerca de la playa de Varzea y detrás del Palacio de Gobierno de Cabo Verde, tiene el rostro de Cesaria Evora besando la copa del mundo. La cantante, fallecida en 2011, era hasta la irrupción de los Tiburones Azules en el Mundial 2026 la figura más representativa del archipiélago ubicado sobre el Atlántico frente a las costas de África. Esa es la frase que por estas horas mejor representa a los caboverdianos, que florece en cada grupo de la diáspora y que genera adhesiones en gran parte del mundo que el viernes hará fuerza por la sorpresa de esta Copa del mundo frente a los campeones y favoritos.

El mural, pintado cerca de la playa de Varzea y detrás del Palacio de Gobierno de Cabo Verde, tiene el rostro de Cesaria Evora besando la copa del mundo Instagram: @sodiqadelakun

Tras los batacazos de Paraguay frente a Alemania y Marruecos ante Países Bajos, y la pelea que dio Congo hasta el final contra los ingleses, los hinchas de Cabo Verde se ilusionan, aun frente a la enorme diferencia de jerarquía de ambos planteles. En sus once islas se juega un campeonato amateur y la mayoría de sus jugadores están en ligas menores de Europa.

Aquí en Estados Unidos, los caboverdianos se preparan para el partido más importante de su historia, cuando enfrenten a la selección argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Los hinchas de los Tiburones Azules volverán a congregarse desde mañana en esta zona del estado de la Florida. Llegarán desde Boston, Nueva York, Rhode Island y Los Ángeles para apoyar a la selección que dirige “Bubista” y que tiene al veterano arquero Vozinha como figura destacada.

Los caboverdianos se preparan para el partido más importante de su historia, cuando enfrenten a la selección argentina en el Hard Rock Stadium de Miami Instagram

“¡Buena suerte!”, les deseó la alcaldía de Tampa, ciudad del estado de Florida ubicada a unos 500 kilómetros de Miami, mientras iluminó el edificio de gobierno local con los colores rojo, blanco y azul.

Se estima que hay más de medio millón de hijos y nietos del pequeño país insular ubicado frente a las costas de Senegal dispersos por el mundo, casi la misma cantidad de habitantes que tiene la pequeña nación africana. Junto a algunos países europeos, Brasil y Argentina, Estados Unidos concentra a la diáspora caboverdiana, orgullosa de sus raíces y enfocada en el partido del viernes.

Los hinchas de Cabo Verde se ilusionan, aun frente a la enorme diferencia de jerarquía de ambos planteles Instagram

El miércoles el plantel realizó la última práctica en el complejo Waters Sportsplex de Tampa antes de viajar a Miami. Este jueves entrenará a las 11 (12 de la Argentina) en el complejo del Inter Miami, la casa de Messi en esta ciudad. Por la tarde habrá conferencia en el centro de prensa del estadio Hard Rock. Allí se presentarán el DT “Bubista” y un jugador, una hora después de las palabras de Lionel Scaloni.

“Morabeza”

Los hinchas de los Tiburones Azules sufren al igual que los argentinos la falta de entradas y los precios de la reventa. Los que no puedan estar en el estadio armaron varios puntos de encuentro. En la fase de grupos celebraron un festival en el Esplanade Park de Fort Lauderdale para celebrar la cultura de Cabo Verde.

Entre ellos hay una palabra que los representa y que también acompaña a los jugadores.

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Morabeza, que en criollo (una mezcla de portugués y lenguas africanas) resume las características de este pueblo: hospitalidad, amabilidad y un estilo de vida relajado.

Dos días antes del partido de su vida, el arquero Vozinha publicó las imágenes del último entrenamiento y escribió: “Humildes en actitud, gigantes en fuerza de voluntad“.

Josimar “Vozinha” Dias, el arquero de Cabo Verde y una de las figuras del Mundial 2026, entrena en la previa del partido contra la Argentina Instagram

José Évora Dias tiene 40 años, juega en el ascenso portugués y saltó a la fama con la excepcional actuación frente a España, en la primera fecha de la fase de grupos, que terminó en empate en cero.

Antes del Mundial, Vozinha había declarado que su sueño sería jugar contra Messi. Además, una historia lo liga con la selección argentina. Nació en Cabo Verde cuando Maradona levantó la copa del mundo en México 86. Por eso, su padre quiso inscribirlo con un nombre para honrar a los campeones. Pero no eligió Diego. Quiso ponerle Valdano, para homenajear al autor del 3-2 en la final frente a Alemania. Las autoridades no lo permitieron y tuvo que conformarse con José.

Se estima que hay más de medio millón de hijos y nietos del pequeño país insular ubicado frente a las costas de Senegal dispersos por el mundo Instagram

“En el mundo del fútbol, ​​me conocen como Vozinha. Pero quiero agradecer a Jorge Valdano y Josimar, las inspiraciones detrás de mi nombre”, dijo el arquero tras el empate ante España. Se refería además al defensor brasileño que ese Mundial marcó uno de los mejores goles ante Irlanda del Norte.

Valdano, quien trabaja para una cadena mexicana, fue contactado aquí en Estados Unidos por la FIFA para contarle la historia. “Cuarenta años después estoy jugando indirectamente en el Mundial de 2026, a través de Vozinha. Fue una gran sorpresa para mí”, relató sorprendido. Y señaló: “¿Por qué su padre pensó en mí? ¡Tenía a Maradona ahí mismo! Pero, aun así, no podría estar más orgulloso. Envío mis más sinceros saludos a Vozinha, a su padre, a Josimar y a todos los que participaron en esta historia”.

El miércoles, el plantel Cabo Verde realizó la última práctica en el complejo Waters Sportsplex de Tampa antes de viajar a Miami Instagram

Valdano, al igual que ya lo había marcado Scaloni, pidió a la selección tomar las precauciones ante un equipo que también empató con Uruguay y Arabia Saudita y quedó segundo en su grupo.

Mientras, José María Duarte, residente en Miami, prepara este jueves una fiesta con sus compatriotas para esperar el partido. “Nada de estrés, eso es lo más importante”, dice. Y se ilusiona con lo logrado hasta ahora: “Nunca más tendré que explicar dónde o qué es Cabo Verde. Y sobre el partido ante Argentina, Con un 1% de probabilidad es suficiente para creer”.