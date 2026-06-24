Cabo Verde vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscan la clasificación a los 16vos de final, por lo que será un duelo trascendental. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos, con televisación de DSports 2 y el canal 110 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado africano es una de las grandes revelaciones de lo que va de la Copa del Mundo. Rescató empates ante dos campeones del mundo, 0 a 0 ante España y 2 a 2 frente a Uruguay, y se ilusiona con avanzar de ronda en su primera participación ecuménica. El equipo árabe, por su parte, está último en la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto conseguido en el debut ante la Celeste, en un encuentro que finalizó 1 a 1, ya que luego perdió 4 a 0 por la Furia Roja.

Arabia Saudita buscará dar el golpe ante la gran revelación de lo que va del Mundial 2026 Erik S.Lesser - FR53108 AP

El partido cobra especial relevancia para los argentinos porque de acá podría salir el rival de 16vos de final. Al asegurarse el primer puesto del Grupo J, ya sabe que jugará contra el escolta de la zona H el viernes 3 de julio a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026.

Día : Viernes 26 de junio.

: Viernes 26 de junio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : NRG de Houston, Estados Unidos.

: NRG de Houston, Estados Unidos. Árbitro: François Letexier (Francia).

Cabo Verde vs. Arabia Saudita: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports 2.

Canal 110 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Cabo Verde corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.94 contra los 2.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Arabia Saudita. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.53.