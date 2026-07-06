Caluroso recibimiento para la selección de Paraguay y un pedido para Alfaro: “Este fue el primer round”

Una verdadera multitud se reunió en la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque para brindarle una afectuosa bienvenida a los jugadores de la selección de Paraguay, tras la destacada participación en el Mundial (cayó en los octavos de final, ante Francia, después de eliminar a Alemania en los 16avos de final). Entre los presentes estuvo el presidente del país, Santiago Peña, que destacó el desempeño del plantel.

Los hinchas de la selección paraguaya de fútbol recibieron al plantel en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque, tras ser eliminada por Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo Juan Pablo Pino - EFE

Según la prensa paraguaya, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) habilitó el espigón presidencial para el arribo de la delegación. Y los jugadores fueron recibidos con aplausos, banderas y cánticos. Todo en el marco de una gran emoción y orgullo. “Si no se cobraba ese penal, no nos iban a meter un gol”, gritó el presidente Peña, haciendo referencia al gol de Kylian Mbappé con el que Francia se impuso el sábado pasado, en la ciudad de Filadelfia. El mandatario, que había decretado feriado nacional tras el éxito ante Alemania, añadió: “Íbamos a ir probablemente al alargue, a terminar los 120 minutos y Orlando Gill iba a atajar de vuelta en la tanda de penales”.

El posteo del presidente de Paraguay

Bienvenida a casa querida selección @Albirroja. Gracias por demostrar la garra guaraní en cada partido y defender nuestra bandera con el alma. Ese coraje y nunca darse por vencidos ante ningún rival es lo que somos. Hoy venimos a decirles gracias, con el cariño de todo un pueblo… pic.twitter.com/mdEORT89cw — Santiago Peña (@SantiPenap) July 6, 2026

Al menos 500 hinchas, la mayoría con camisetas y banderas de la selección de Paraguay, llegaron desde varios puntos del país y esperaron durante horas en el aeropuerto internacional (la espera estuvo acompañada por un show musical de una banda militar y un espectáculo de danza tradicional local) para saludar a los futbolistas y al cuerpo técnico, encabezado por el argentino Gustavo Alfaro, que fue uno de los más aplaudidos por los presentes.

“Gracias de corazón, no sólo por haber venido acá. Desde que jugamos el primer partido con Uruguay, desde que nosotros tuvimos el privilegio de llegar a este hermoso país, vivimos una energía diferente. Ese contagio que vino desde adentro, desde adentro de esta tierra, desde adentro de esta patria, que lo empezamos a sentir porque antes de jugar contra Brasil en condición de local, ya todo el estadio estaba vendido. Y eso no era expectativa, era ilusión. Ese contagio que vino, de ese genuino de parte de ustedes se transfirió a todos nosotros. Si siempre hubo un compromiso, a partir de ese instante el compromiso fue mucho mayor”, fue una parte del discurso del DT Alfaro.

La llegada al aeropuerto

¡Bienvenidos a casa! 🙌🇵🇾



📸 La Albirroja ⚪🔴 regresó al país tras representar con orgullo a Paraguay en la @fifaworldcup 2026.



¡Gracias por dejar el alma en cada partido, muchachos!#VamosParaguay pic.twitter.com/XUL8p8uoV9 — Selección Paraguaya (@Albirroja) July 6, 2026

Los futbolistas les firmaron autógrafos a los presentes, se tomaron fotografías y se trasladaron a una tarima montada en el espigón presidencial. Allí, Peña tomó la palabra, les agradeció a los futbolistas y al cuerpo técnico por representar al país en el Mundial e hizo un llamado por la continuidad de Alfaro en la dirección técnica, algo que el argentino puso en duda tras la derrota ante Francia. En la misma línea se manifestó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que se dirigió a Alfaro: “Esto fue solo el primer round, falta el segundo en (el Mundial de) 2030″. Seguramente en las próximas semanas habrá más precisiones al respecto.