Portugal vs. España, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El cruce más atractivo de los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el de Portugal vs. España, que se disputará el próximo lunes 6 de julio en el estadio de Dallas. El cotejo está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar en la plataforma digital DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el inglés Anthony Taylor, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado español con una cuota máxima de 1.99 contra 4.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los lusos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.77.

El conjunto portugués accedió entre los mejores 16 con un sufrido triunfo sobre Croacia 2 a 1 en un encuentro que empezó perdiendo y que revirtió sin Cristiano Ronaldo en la cancha porque el entrenador español Roberto Martínez lo reemplazó luego de que convirtió el penal del 1 a 1 parcial.

Más allá de que dejó atrás un rival muy complejo, los lusos siguen sin estar a la altura en el juego de la calidad individual de sus futbolistas y necesita elevar el nivel colectivo para soñar con ganar su primera Copa del Mundo. En la primera etapa fue segundo en el Grupo K, donde apenas ganó un encuentro y fue contra Uzbekistán 5 a 0. Antes, igualó con República Democrática del Congo 1 a 1 y, después, con Colombia 0 a 0 en un cotejo que mereció perder.

Goncalo Ramos anotó el gol del triunfo de Portugal vs. Croacia en 16avos de final del Mundial 2026 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Furia Roja, por su parte, va de menor a mayor y en el primer cruce de eliminación directa vapuleó a Austria 3 a 0 y dejó en claro que es candidata al título. Sin Lamine Yamal en plenitud, pero en crecimiento, anhela ganar su segunda cita ecuménica después de lo que fue la conquista en Sudáfrica 2010.

En la primera etapa el combinado de Luis De la Fuente dominó la zona H con siete puntos. Tras el sorpresivo empate con Cabo Verde, la cenicienta del certamen, 0 a 0, le ganó a Arabia Saudita 6 a 0 y a Uruguay 1 a 0 y obtuvo la posición de privilegio.

Lamine Yamal todavía no exhibió todo su repertorio en el Mundial 2026 Andre Penner - AP

Por tratarse de dos de los mejores equipos afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), hay antecedentes de partidos entre sí en instancias importantes de diferentes torneos como lo fue la última vez que se cruzaron en la fina de la Nations League. En esa oportunidad, empataron 2 a 2 y celebró Portugal por penales 5 a 3. En copas del Mundo, compartieron el Grupo B en Rusia 2018 e igualaron 3 a 3.

El equipo que se imponga en el cruce avanzará a cuartos y esperará por Estados Unidos o Bélgica, que se enfrentarán el mismo lunes pero a las 21 (hora argentina) en Seattle.