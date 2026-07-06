Cuti Romero y Lisandro Martínez, a su juego los llamaron: la “trampa” de Egipto y la zona Messi

Egipto, como todo equipo que llegó a estas instancias, tiene sus virtudes. Y a ellas deberá estar muy atento la Argentina, pero lo cierto es que defensivamente el conjunto de Houssam Hassam podría otorgarle a Scaloni mayores posibilidades con respecto a cómo se terminó dando el partido ante Cabo Verde. Antes de continuar, vale aclarar que si la selección no mejora sus circuitos creativos, sus combinaciones colectivas más allá de lo que pueda inventar Messi, va a mantener el grado de dificultad. No alcanza con las grietas que pueda ofrecer el adversario, luego hay que saber aprovecharlas.

Egipto juega con un esquema táctico 4-2-3-1 y arriesga en función de su vocación ofensiva. Así lo hizo ante Bélgica, Nueva Zelanda, Irán y Australia. No vino a ver el Mundial, sino a jugarlo. Sobre el final del encuentro ante Australia, a los 33 minutos de la segunda etapa, hizo modificaciones para jugar con línea de 3, pero no como una modificación defensiva, sino para soltar más a los carrileros en el 3-4-3. De hecho, fue Egipto quien más buscó ganar para no llegar al alargue ni los penales, en la victoria por 4-2 desde los once metros luego de un 1-1 muy parejo.

Contraataque de Egipto ante Australia: Zico terminó por poco en posición adelantada, pero deberán estar atentos los centrales Cuti y Lisandro

Tiene una posesión de la pelota lenta y los movimientos del equipo en general son pausados, pero ahí está una de las “trampas” de Egipto: porque cuando el rival se distrae o menos lo espera, lanza las pelotas hacia arriba y puede dejar mano a mano a Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafá Zico y Omar Marmoush, ese bloque de 3+1 que sabe intercambiar roles para no darle referencias fijas al rival. Mo arranca por la derecha, pero luego se cierra; Ashour juega libre y puede aparecer por las bandas; Zico va más desde la izquierda al centro pero puede sorprender por la derecha y Marmoush, que comienza de 9, puede retrasarse para recibir como enganche: desde un pase suyo, él también hacer volar a las flechas egipcias.

Mo Salah tiene 34 años, pero su velocidad está en la mente y en la técnica, en su visión para saber cuándo acelerar o cuándo esconder la pelota. Egipto puede generar un gol sin necesitar una tenencia larga e involucrando apenas a dos o tres jugadores: así fue el tanto de Ashour a Bélgica, tras recibir un pase de Mo Salah de izquierda al centro. Así fue el 2-1 de Salah a Nueva Zelanda, de contraataque y tras recibir un taco de Zico. Trezeguet, cuando ingresa, también se muestra veloz y revulsivo. Es delantero pero frente a Australia ingresó como carrilero por la izquierda.

Los goles de la victoria ante Nueva Zelanda

Nueva Zelanda Egipto

Esta situación obligará a Cuti Romero y Lisandro Martínez a jugar casi como en la Premier League. Mano a mano en el fondo, para sacar a relucir una de sus características positivas, los anticipos ofensivos. Están acostumbrados. Ellos suelen estar muy atentos marcando en ataque, no se dejan llevar por el imán de la pelota en el ataque argentino, por más que esté en el área rival. Pero más que nunca deben saber que una desatención, un error allí o una falla de cálculo puede costar caro. A lo largo de la Copa del Mundo Egipto generó muchos avances de 3 vs. 3 o de 2 vs. 2, aunque que el que más los sufrió fue Bélgica. No es un dato menor ya que el parado belga puede ser similar al que suele adoptar la Argentina desde la búsqueda protagónica y la posesión en campo rival.

A su juego los llamaron a Cuti y Licha, sobre todo conociendo a Mo Salah de los cruces en la Premier League, pero no depende todo de ellos: la marca nunca fue una cuestión individual de la defensa. Si los volantes no presionan ni bloquean los lanzamientos que surjan desde las cercanías del círculo central, pueden dejar al descubierto a los centrales argentinos: el mediocampista que más actúe de 5 –justamente una de las deudas en esta selección argentina en el actual certamen- deberá tener también una atención de búho. Por dar apenas un ejemplo, un pase de Fathy –el 5 más táctico- para la corrida de Zico ante Australia: fue posición adelantada pero un aviso de cómo un equipo lento puede volverse rápido de repente.

La defensa de Egipto no hace bien las coberturas y sufre filtraciones: como se ve en esta imagen ante Australia, el rival suele tener espacios para atacar

La sorpresa no va tanto por la velocidad que le pueden dar a las jugadas sino por la rapidez de resolución, y porque todos los mencionados son capaces de desequilibrar con una acción individual.

Egipto juega con el pizarrón. Tiene muchas jugadas preparadas de córners y tiros libres. Por esa vía le convirtió a Australia, con el cabezazo de Ashour. Fue una segunda jugada, es cierto, pero todos siguen un plan. Ashour era quien debía rematar ante el toque corto inicial, pero la jugada fue trabada, continuó por el lado opuesto y cuando vino el centro desde la derecha nadie siguió… a Ashour. Ese es un mal general, mundial. Nadie suele marcar en las segundas jugadas a quien ejecuta un tiro libre. Frente a Irán, a los 18 minutos del segundo tiempo, hicieron otra jugada preparada de un tiro libre lateral: toque corto y centro pinchado de Zico para el segundo palo para el ingreso de Lasheen, que no iba a finalizar sino volver a meter la pelota al centro. El tercer gol convertido a Australia nació de un córner de Salah desde la izquierda al primer palo: ahí cabeceó Trezeguet.

Muchos jugadores de Egipto defendiendo dentro del área pero la zona de la medialuna y el punto penal libre para una situación clara de Bélgica

Pero en defensa son más flojos que Cabo Verde. No tienen el orden simétrico ni la fortaleza física ni el roce con el que defendió el rival de los 16avos de la Argentina. Más allá de cometer errores ante la presión alta (incluso el arquero Mostafa Shoubir suele complicarse con los controles y los pases), su principal falencia pasa por cómo defienden la “zona” Messi. La que va desde la medialuna del área grande hasta 20 metros por delante. Volpato, de Australia, tuvo desde allí un remate en el travesaño.

El equipo egipcio tiene retroceso y busca defender con varios jugadores pero muchas veces terminan “pasados”, tan metidos que dejan libre o sin tanta oposición la zona entre el punto penal y hacia fuera del área, desde donde pueden ser ideales los remates de media distancia. Ahí donde Messi suele recibir más como centrodelantero que como 10, pero es una zona intermedia y un futbolista como el capitán argentino sabrá ver dónde conviene ubicarse para recibir y darle continuidad a ese avance. Así fue el gol de Irán, que si bien lo resolvió con una mediavuelta solitaria y un rebote tomado por Rezaeian, también –como se ve en la imagen- llegaba mucha gente libre sin marca para atacar ese espacio. No fue algo aislado.

El gol de Irán, con seis jugadores de Egipto dentro de su área pero con libertadores no sólo para el poseedor del balón, sino también para los que se suman desde la línea de volantes

Argentina va a tener más espacios para jugar en ataque, como no pudo hacerlo ante Cabo Verde. Pero esta ecuación no depende sólo del rival, sino de afinar la lucidez propia para que todos jueguen para todos y potenciar las sociedades ofensivas, algo que se marcó desde la primera fecha del Mundial: la selección llegó a jugar demasiado bien en el extraordinario ciclo Scaloni poniendo al equipo por encima de todos. No necesita exagerar de la Messi-dependencia para jugar bien y hacer goles.

Cómo jugó Egipto ante Bélgica