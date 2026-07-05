La controvertida decisión de la FIFA de habilitar al goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, a jugar contra Bélgica pese a tener una tarjeta roja no es la primera medida discrecional —que se apoya en una atribución del organismo en su carta interna— en este mismo mundial.

Cristiano Ronaldo fue bendecido con el mismo poder discrecional de la Asociación Internacional de Fútbol cuando usó el artículo 27 para perdonarle una roja al portugués. Esa medida le permitió al astro jugar sin problemas en esta Copa del Mundo. Había recibido una roja en las eliminatorias contra Irlanda y una suspensión de tres partidos.

Cristiano Ronaldo fue otro beneficiado del perdón discrecional de la FIFA. Luis Vieira - AP

Ronaldo recibió la roja debido a una expulsión por conducta violenta tras propinarle un codazo sin pelota al defensor Dara O’Shea durante el partido entre Portugal e Irlanda, disputado en Dublín. El Código Disciplinario de la FIFA estipula un castigo mínimo de tres encuentros para este tipo de agresiones físicas.

Cristiano Ronaldo fue otro beneficiado del perdón discrecional de la FIFA. Peter Morrison - AP

Sin embargo, al poco tiempo, ese mismo organismo decidió aplicar ese artículo y solo obligó al delantero a cumplir la sanción efectiva de la pena frente a Armenia en la última jornada de la clasificación europea. Las otras dos fechas de parate, en tanto, quedaron supeditadas a algo así, y tal como a veces ocurre en casos judiciales, como a un período de prueba. Si Ronaldo mantiene una buena conducta y no reincide en una falta similar, no tendría que cumplir estas dos fechas adicionales, de ahí que pudo, hasta ahora, jugar en el Mundial sin problemas.

Hay otro antecedente, el del brasileño Garrincha en el Mundial 62

Anteriormente al caso de Ronaldo, el único antecedente histórico similar al de Balogun en Copas del Mundo —ocurrido en el mismo momento en que transcurría la competencia— sucedió en el Mundial de Chile 1962, cuando se le retiró la suspensión al brasileño Garrincha, que había sido expulsado en el partido de semifinales contra Chile por pegarle una patada a Eladio Rojas.

Esa expulsión suponía que Garrincha se perdería por sanción la final; sin embargo, y tras “movimientos” políticos del propio gobierno de Brasil, como la petición que presentó el entonces presidente de Chile, Jorge Alessandri, la FIFA consideró la medida y permitió que el brasileño disputara la final contra Checoslovaquia, partido que le dio el bicampeonato a la verdeamarela.

El presidente brasileño Joao Goulart con Pelé y Garrincha, campeones de 1962

Qué pasó con Balogun

Balogun, máximo goleador del combinado de Estados Unidos con tres tantos, fue expulsado este miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2 a 0. El atacante de Mónaco estaba siendo la estrella del duelo tras anotar el primer tanto en el minuto 45.

Pero el choque tuvo un giro cuando Balogun vio una tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón. Pero la situación del delantero dio un vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que el ariete recibía un partido de sanción por su expulsión. Ese castigo, sin embargo, “queda en suspenso durante un período de prueba de un año” en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

Qué pasó con Balogun.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, agregó el texto.

Así fue la expulsión de Balogun

El presidente Donald Trump elogió la decisión: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió en una publicación en redes sociales.