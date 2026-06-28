Canadá consigue una clasificación histórica en el Mundial y el técnico trata de “héroes” a sus jugadores

En su entorno local, empujado por sus hinchas en Vancouver y Toronto, Canadá ya había conseguido lo que nunca en sus dos participaciones mundialistas anteriores: superar la etapa de grupos. Pero no le alcanzó para ser primero y el segundo puesto lo sacó de su país, lo llevó a Los Ángeles para abrir los 16avos de final, la serie de play-offs que se agregó al haber un Mundial con 48 selecciones.

En el SoFi Stadium, Canadá estableció otro hito al avanzar por primera vez en la historia a los octavos de final con el agónico 1-0 frente a Sudáfrica, que también era primerizo en la ronda eliminatoria. Lo hizo con el gol de alguien que está de paso en esta ciudad del estado de California. Stephen Antunes Eustáquio, volante de Los Ángeles FC hasta el 30 de junio, a los 46 minutos del segundo tiempo, con un remate desde la puerta del área grande, venció la resistencia sudafricana. El itinerario de Canadá seguirá en los Estados Unidos, donde el sábado próximo enfrentará en Houston, por el pase a los cuartos de final, al ganador de la llave entre Países Bajos y Marruecos.

El derechazo de Eustáquio se transformará en el gol del triunfo de Canadá Marcio Sanchez - AP

De 29 años, Eustáquio es una de las piezas más experimentadas de Canadá. Este domingo llegó a los 60 partidos, tras haber debutado en 2019. Nacido en Ontario, de padres portugueses, Eustáquio disputó siete encuentros en el Sub 21 de Portugal. Después se decidió por la selección de su país de nacimiento, si bien su carrera en el nivel de clubes se desarrolló mayormente en la tierra de sus progenitores. Con edad adolescente empezó en el Nazarenos para luego seguir en Leira, Torreense, Leixões, Chaves, Cruz Azul (México), Paços Ferreira y Porto, adonde regresará tras el préstamo de seis meses en Los Ángeles FC.

En principio, el cotejo que abrió los 16avos de final era uno de los de menos cartel por los modestos antecedentes históricos de los dos equipos. Al menos el choque cumplió con la cuota de emotividad tan frecuente en este Mundial, con partidos que tienen varios goles o se resuelven en los últimos instantes, como ocurrió con esta clasificación de Canadá.

El equipo de Jesse Marsch -reemplazante de Marcelo Bielsa en Leeds- mereció el triunfo antes del gol de Eustáquio. Fue más ambicioso y creó más situaciones de gol ante una Sudáfrica que se dedicó a aguantar. Canadá sigue abriéndose camino en el Mundial a pesar de que apenas si puede contar con su principal individualidad, Alphonso Davies (Bayern Munich), que ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y le dio otro volumen al ataque de su equipo. Davies llegó sin ritmo a causa de dos lesiones musculares. Desde el 11 de marzo estuvo dos meses fuera de las canchas en proceso de recuperación.

El gol de Eustáquio

Gol de Canadá vs Sudáfrica

Tras enfrentar a Bosnia-Herzegovina, Qatar, Suiza y Sudáfrica, a Canadá le espera un peso pesado entre Países Bajos y Marruecos. “Mi objetivo en este torneo, aparte de inspirar a nuestra nación, era hacer una buena racha para que pudiéramos enfrentarnos a uno de los gigantes del mundo. Siento que es una oportunidad sin presión”, dijo Marsch, que tras el final del partido reunió a sus jugadores en el campo y los arengó: “Chicos… Piensen en los dos años que hemos estado juntos. Piensen en cómo hablamos de ceñirnos al plan. ¡Ustedes son héroes canadienses! ¡Héroes canadienses para los futuros niños de este país que juegan este deporte! Este deporte tiene un gran futuro gracias a ustedes. ¡Deberían estar tan orgullosos de quiénes son!”.

Canadá fue superior en el primer tiempo. Se desplegó con más intensidad para ocupar el campo rival. Movió la pelota con sentido vertical para llegar al área. En más de una oportunidad, Sudáfrica se vio defendiendo en los últimos metros, cerca de su arco. Más de una vez en una situación límite, con cierres o quites ante rivales que estaban para definir. El mayor apuro para Sudáfrica fue en el cierre de la primera etapa, con una triple salvada, una de Modiba sobre la línea tras un cabezazo de Bombito, seguida por un bloqueo de Mudau y una última atajada de Williams.

La celebración de Jesse Marsch en el estadio de Los Ángeles ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hubiese merecido la ventaja Canadá, que en el medio campo debe cubrir una baja importante, la de Kone, el jugador que orientaba muchos avances y sufrió la fractura de la tibia y peroné izquierdos frente a Qatar. Sudáfrica, con excepción de un remate de Mokoena en el comienzo -despejado por Crépeau-, se replegó sobre su campo en un trabajo de cobertura de espacios y contención. Fue mejorando en defensa tras los desajustes que mostró en el debut frente a México.

A Canadá le faltaron variantes ofensivas, recurrió mucho al centro. Por esa vía tuvo una ocasión muy favorable, con un cabezazo de Cornelius, libre de marcas, pero sin la potencia ni la justeza necesarias. El lateral Laryea, que ya había tenido un par de proyecciones sorpresivas, tuvo otra llegada al fondo, en la que cayó al engancharse con un rival; Canadá pidió penal, pero ni el árbitro ni el VAR (Hernán Mastrángelo fue asistente) consideraron que hubiera falta.

El primer tiempo se fue entre insinuaciones de Canadá, en medio de algunos pasajes tediosos. A Sudáfrica le costaba mucho construir en ataque; volvió a depender de un remate de media distancia, en este caso de Appollis, que salió desviado.

A Canadá le convenía dejar salir un poco a Sudáfrica para encontrar espacios al contraataque apenas recuperara la pelota. Por ese camino estuvo cerca del gol en una réplica con superioridad numérica que dejó a Oluwayesi ante Williams, en un mano a mano que ganó el arquero; la pelota le quedó a David y Mbozaki evitó el 1-0. Sudáfrica seguía encontrando recursos in extremis para frustrar a Canadá. Apostó a estirar el partido hasta el alargue y los penales, pero Eustáquio sacó el remate que le dio a Canadá el momento más trascendente de su historia futbolística.