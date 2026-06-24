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Canadá, de enterrar una marca indecorosa a ilusionarse con ser el mejor del grupo y ovacionar a su estrella
Después de sumar su primer punto y ganar un partido en un Mundial, definirá el primer puesto ante Suiza; el público, a la espera de Alphonso Davies
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Los pronósticos se cumplieron: Canadá y Suiza dirimirán este miércoles, desde las 16, en Vancouver, quien se clasificará primero en el Grupo B del Mundial 2026. A la misma hora, pero en Seattle, Bosnia y Herzegovina y Qatar jugarán con la esperanza de abrochar una victoria y prolongar la aventura en la Copa del Mundo. Para los canadienses no se tratará de un partido más: un triunfo y hasta un empate permitirá disputar los 16avos de final en el mismo escenario y redondear una actuación que, desde el estreno, es histórica; también hay un plus: la posibilidad de que se produzca el debut en el actual certamen de Alphonso Davies, el futbolista de Bayern Munich que se recuperó de una lesión muscular y es la máxima figura del plantel y del fútbol de Canadá.
La estadística señalaba que Canadá arrastraba dos participaciones en los mundiales, en México 1986 y Qatar 2022, y era junto a El Salvador la selección que más partidos jugó sin sacar puntos. Últimos en la tabla de todos los tiempos, la marca era una mancha que uno de los tres anfitriones que tiene la Copa del Mundo, con Estados Unidos y México, quería borrar. El delantero Cyle Larin, que fue traspasado una semana antes del inicio del Mundial de Mallorca a Southampton, quebró el hechizo, al anotar el gol del empate ante Bosnia y Herzegovina. Restaba derribar una segunda pared: firmar el primer triunfo.
Desbloqueó el cerrojo con la goleada por 6 a 0 a Qatar, aunque la espeluznante lesión que sufrió Ismaël Koné -doble fractura de la tibia y el peroné de la pierna izquierda, tras una falta Assim Madibo, que visitó al volante en el hospital- provocó desánimo en el grupo. Koné, que nació en Costa de Marfil y se desempeña en Sassuolo, de la Serie A, de Italia, regresó a la concentración y fue recibido con una ovación, tras someterse a una intervención quirúrgica.
El mediocampista es el cuarto futbolista de la selección que se fractura la tibia en cuatro años. La saga comenzó con el arquero Maxime Crépeau, tibia y peroné en la final de la Major League Soccer 2022, lo que le impidió ser parte del Mundial de Qatar 2022; el delantero Tajon Buchanan se fracturó la tibia izquierda en un entrenamiento, durante la Copa América 2024: Moïse Bombito se fracturó la tibia izquierda en octubre pasado, en un partido entre Niza y Mónaco, por la Ligue1, y, tras una fantástica recuperación, debutó en la Copa del Mundo en el reciente partido ante Qatar.
El defensor canadiense, que milita en el fútbol francés, es un ejemplo de resiliencia. A principios de junio, apenas había jugado media hora en un partido amistoso con Uzbekistán, del que se retiró cojeando de la cancha. Bombito no creía que estaría en la nómina. En la victoria frente a los qataríes, el partido más emblemático de la historia del fútbol masculino canadiense, disputó el segundo tiempo y se estremeció ante la lesión de Koné. No dudó en acompañar al entrenador Jesse Marsch a visitar a su compañero en el Hospital General de Vancouver.
“Cuando me lesioné, solo pensaba en el Mundial y en si iba a poder jugar. Sentí que me estaban abandonando”, le dijo Bombito, en una entrevista, a The Star. Aprender a tocar el piano y consultar la Biblia, los refugios durante la recuperación. “En las últimas dos semanas progresó muchísimo. Después de aquel partido con Uzbekistán no estábamos seguros de mantenerlo, pero ahora siento que es lo que necesitaba y es alguien en el que podemos confiar en los partidos importantes”, remarcó el seleccionador Marsch.
La zaga central de Canadá la componen el juvenil Luc de Fougerolle, de 20 años, y Derek Cornelius (28), jugador de Rangers. Bombito esperará su turno: ser paciente, no doblegarse y tener buenos pensamientos, una receta que aplicó para su recuperación y la que pretende transmitirle a su compañero Koné. “Fue toda una aventura, una gran aventura. Aprendí que la resiliencia es clave, también la fe y ahuyentar que los malos pensamientos te invadan”, señaló el hijo de padres que emigraron desde la República Democrática del Congo.
Bombito ganó su batalla, lo mismo que Nathan Saliba, quien saltó desde el banco de los suplentes para reemplazar a Koné, convirtió el cuarto gol frente a Qatar, lo celebró mostrándole al mundo la camiseta de su compañero lesionado y se perfila para ser titular ante Suiza. De menor experiencia, porque estuvo desde el inicio en siete de 16 partidos -Koné lo hizo en 32 de 42 juegos-, el destino los conecta desde hace tiempo. Formados en el CF Montreal, Koné brilló en 2021 y 2022, año en que fue transferido a Watford; ese espacio, en 2023, lo ocupó Saliba.
La posible presencia en la alineación es uno de los ejes sobre los que gira la actualidad de Canadá, que espera por Alphonso Davies. “Si estoy listo, jugaré; si no, seguiré con mi recuperación”, dijo antes del debut con Bosnia y Herzegovina. Las lesiones desgastaron el lateral de Bayern Munich que, de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco de la rodilla derecha, pasó a una lesión muscular en el tendón de la corva –isquiotibiales- izquierdo. “Mentalmente fue muy agotador, pasé por un bache de dudas”, comentó el jugador, de 25 años, con 15 goles en 58 partidos con la selección... La estrella que los hinchas esperan para continuar con el sueño canadiense.
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