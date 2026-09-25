Canadá vs. Chile, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional y de preparación en la temporada 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Canadá y Chile correspondiente al amistoso internacional se disputará este sábado 26 de septiembre a las 20.00 h en el estadio BMO Field, ubicado en la ciudad de Toronto.
El presente de los seleccionados
Ambos conjuntos se encuentran en pleno proceso de preparación y evaluación de sus planteles de cara a los próximos desafíos continentales. Tanto Canadá como Chile buscan consolidar su funcionamiento colectivo en este compromiso, aprovechando la ventana de amistosos internacionales para probar variantes tácticas.
Números y antecedentes
El partido en Toronto representa una oportunidad para medir fuerzas entre equipos de distintas confederaciones. Históricamente, estos enfrentamientos sirven como termómetro para medir el rendimiento ofensivo y la solidez defensiva antes del inicio de las competencias oficiales de mayor exigencia.
Lo que está en juego
Para ambos entrenadores, el resultado final es secundario frente a la necesidad de ajustar piezas y observar el rendimiento individual. El objetivo principal es fortalecer la identidad de juego y sumar rodaje internacional para llegar en óptimas condiciones a los compromisos oficiales de la temporada.
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