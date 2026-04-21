Carlos Diez, la nueva joya de Real Madrid que puede jugar en la selección argentina

El nombre de Carlos Diez empezó a instalarse con fuerza en el radar europeo —y también en el argentino— tras su consagración en la UEFA Youth League con Real Madrid. A sus casi 19 años (los cumplirá el 17 de mayo), este mediocampista ofensivo no solo levantó el trofeo como capitán del equipo blanco, sino que además fue protagonista en la final ante Brujas: convirtió su penal en la definición y mostró una personalidad poco habitual para su edad.

“Después de todo el trabajo que llevamos haciendo este año, recogemos la recompensa. La verdad es que estoy muy contento por todos mis compañeros porque nos lo hemos ganado. A celebrarlo y a disfrutar, declaraba feliz, tras la coronación.

Nacido en España en 2007, pero con raíces argentinas, Diez representa ese perfil cada vez más habitual de futbolistas con doble nacionalidad que crecen en Europa pero mantienen un vínculo latente con la Albiceleste. En su caso, esa conexión no es menor: su padre es argentino, lo que le abre la puerta para elegir entre representar a España o a Argentina a nivel selecciones, en un caso similar al de Alejandro Garnacho.

©️ ¡Carlos Díez, el capitán del Juvenil A! pic.twitter.com/O5I8IcdtyE — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) November 19, 2025

Pero, ¿quién es Carlos Diez? Quienes lo vieron jugar destacan que dentro del campo se trata de un volante creativo, con capacidad para moverse entre líneas, generar juego y asumir responsabilidades. No es casual que en el Juvenil A del Real Madrid lleve la cinta de capitán, un rol que habla tanto de su liderazgo como de la consideración que le tiene el cuerpo técnico y sus propios compañeros. En la temporada, sus números acompañan: superó la veintena de goles entre todas las competencias juveniles, un registro alto para su posición.

Diez levanta la Copa de campeón de la UEFA Youth League 2025/26 como capitán de Real Madrid (https://x.com/lafabricacrm)

"Letal en sus apariciones en el área desde segunda línea, buen organizador y un magnífico pasador (...) El mediapunta está realizando una temporada completísima de principio a fin. Participó en 37 goles: es el Pichichi del equipo con 21 tantos y también el máximo asistente, con 16 asistencias. En la Youth disputó siete partidos, marcando un gol y dando tres asistencias. Su figura se agiganta en los metros finales, donde es clarividente en el último pase y letal en la definición. Fue convocado con el Madrid C por primera vez esta temporada el pasado sábado ante Las Palmas Atlético y el martes jugó sus primeros minutos ante el Moscardó“, elogiaba el diario español Marca.com hace un año.

En la final disputada este lunes en el Stade de la Tuilière, el conjunto madridista empató 1-1 en el tiempo reglamentario y terminó imponiéndose 4-2 en los penales. Allí, Díez fue uno de los ejecutantes y su remate ayudó a sellar el segundo título del club en esta competencia. Más allá de la ejecución, lo que se destacó fue su templanza en un contexto de máxima presión.

Carlos Diez en acción, en un partido de los juveniles de Real Madrid (https://x.com/lafabricacrm)

A futuro, su nombre ya aparece en la órbita de los seleccionados argentinos. El Sub 20 —conducido por Diego Placente— podría tentarlo en el corto plazo, mientras que más adelante no se descarta que Lionel Scaloni lo considere para la Mayor. Del lado español, naturalmente, también lo tienen en carpeta y será decisión suya a qué selección representar en el futuro, debido a que ya tuvo convocatorias para las juveniles del país ibérico.

Por ahora, su presente está en Valdebebas, donde sigue dando pasos firmes en un semillero que históricamente funciona como antesala del primer equipo. Allí lo comparan con Nico Paz porque maneja ambos perfiles, pisa el área y es goleador.

Diez celebra un gol ante Olympiakos en noviembre de 2025 (https://x.com/lafabricacrm)

Es un volante con buena técnica, inteligente, trabajador, con capacidad para replegar y ayudar en la recuperación. Y a todo eso le suma gol: en la temporada 2025 marcó en ocho partidos consecutivos. En las inferiores del Real Madrid fue dirigido por Alvaro Arbeloa.

Su irrupción también reaviva una tendencia histórica: la influencia argentina en el Real Madrid. Desde figuras fundacionales como Alfredo Di Stéfano hasta nombres más recientes como por ejemplo Jorge Valdano, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Fernando Gago, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín o jóvenes como Nico Paz, el club español tuvo siempre una relación constante con el talento albiceleste. Díez podría ser el próximo capítulo de esa historia.