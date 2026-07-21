Carlos Mac Allister reveló qué charló con Alexis sobre la arenga de Messi en el vestuario antes de la final con España

La arenga que realizó Lionel Messi ante de la final ante España en el Mundial 2026 llamó la atención y generó rumores en redes por los presuntos destinarios. La incertidumbre fue tal que Carlos Mac Allister, padre de Alexis y reconocido exjugador, le envió un mensaje a su hijo para conocer el detrás de escena.

“Le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, ¡imagínense todo el resto!“, afirmó el ”Colo” en diálogo con Radio La Red.

Carlos Mac Allister, padre de Alexis y exjugador Santiago Filipuzzi

“Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan. En estos días, también por ese post que se hizo, mucha gente me escribe y algunas personas me han puesto así”, sumó.

El exfutbolista con pasado en Argentinos y Boca, entre otros, hace alusión al video que trascendió en las últimas horas, donde se observa a Messi arengando al resto de sus compañeros antes de la final de la Copa del Mundo que jugó la selección argentina ante España el domingo.

“Vamos, muchachos. Tranquilidad, tranquilidad es lo principal. Estemos tranquilos. Pensemos en jugar, nada más. Tranquilidad, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar. Nada más, gente, dale”, se escuchó decir al capitán de la albiceleste.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

En ese contexto, Mac Allister, quien también se desarrolló como secretario de Deporte de la Nación entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, aseguró -pero sin ánimos de ofender- que para “algunos periodistas” es difícil entender “que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor”.

“Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso”, indicó. Y agregó: “Pero creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo, el equipo puso todo. Y apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros”.

Alexis, tras la final perdida ante España (Fuente: Instagram/@alemacallister)

Por otro lado, le apuntó a la FIFA al considerar que la selección argentina se vio perjudicada por contar con un día menos de descanso que su rival. Los europeos llegaron con cuatro, mientras que el equipo que dirige Lionel Scaloni solo tuvo tres.

“Hay que hacer un aporte a la FIFA. Reitero, España fue mejor. Pero no pueden llegar a la final un equipo con más descanso que el otro. La FIFA tiene que poner que en la final los dos equipos deben tener la misma cantidad de horas de descanso”, aseguró.