Cerró Brescia, el club de 114 años de historia en el que jugaron Baggio, Guardiola y 14 argentinos

En el mismo fútbol italiano en el que Lautaro Martínez llegó a Inter de Milán desde Racing por 27 millones de euros, una deuda por debajo de ese valor decretó primero la quiebra y, ahora, el inicio del proceso de liquidación de otro club con una historia más que centenaria: Brescia. El conjunto de la ciudad lombarda, donde se retiró Roberto Baggio y jugaron Pep Guardiola y 14 argentinos, fue fundado en 1911, estuvo 23 temporadas en la Serie A y enfrentaba un pasivo judicial de 20 millones.

Miembro fundador del torneo en la temporada 1929/1930, Brescia cayó en la bancarrota en 2025 y este miércoles llegó a su cierre luego de que un Tribunal decretó la liquidación y puso fin a una trayectoria de 114 años, que transcurrió mayormente entre la máxima categoría y la Serie B.

La resolución certifica la desaparición de una de las entidades más reconocidas del deporte italiano, asfixiada por una deuda y por una cadena de problemas financieros que derivaron en su expulsión del fútbol profesional.

Pep Guardiola con la pelota en Brescia, donde tuvo un paso en su etapa de futbolista, antes de revolucionar el deporte como DT Grazia Neri - Getty Images Europe

El desplome de Brescia se aceleró, en rigor, hace un año y medio, cuando salieron a la luz irregularidades en el pago de sueldos e inconsistencias en el mercado de pases. Las investigaciones derivaron inicialmente en sanciones deportivas, una penalización de ocho puntos y un descenso que empeoró aún más la delicada situación económica. De hecho, el club no llegó siquiera a inscribirse en la Serie C y perdió su licencia federativa, clausurando cualquier posibilidad de supervivencia.

Ni los intentos de reestructuración impulsados por el propietario del club, Massimo Cellino, ni los acuerdos planteados con los acreedores lograron convencer al Tribunal. Los jueces concluyeron que Brescia se encontraba en un “claro estado de insolvencia” y consideraron insuficientes las soluciones presentadas para garantizar la continuidad de la sociedad.

Así, uno de los clubes históricos del Calcio quedó condenado a desaparecer definitivamente. “Es simplemente un castigo. No creí que la amargura pudiera imponerse a la razón”, lamentó Cellino, resignado ante una resolución que considera imposible de revertir.

Roberto Baggio se retiró en 2004 en Brescia, tras una trayectoria brillante en el fútbol; marcó 45 goles con esa camiseta MARCO VASINI - AP

Allí, recuerdan medios europeos, brilló Roberto Baggio en la recta final de su carrera y después de haber sido Balón de Oro, se formó Andrea Pirlo antes de convertirse en una leyenda, y jugó 25 partidos Pep Guardiola años antes de revolucionar al fútbol desde su rol de entrenador. Fue, además, el club que vio nacer y crecer a Sandro Tonali, uno de los talentos vigentes del fútbol italiano.

Durante sus 114 años, Brescia incluyó en sus planteles a 14 jugadores argentinos en diversas etapas del club, en una lista que incluye a Sebastián Saja, Matías Almeyda, Rodrigo Palacio, Juan José Compagnucci, Pedro Manfredini, Carlos Aurellio, Andrés Yllana, Raúl González, Alejandro Delorte, Juan Ignacio Antonio, Leandro Depetris, Luis María Alfageme, Federico Russo y Lautaro Rinaldi.

Sebastián Saja fue arquero del Brescia en la temporada 2003/2004 John Walton - EMPICS - PA Images

Tras emigrar desde Boca y jugar en Inter y Bologna, Palacio fue el último en integrar esa lista, en la temporada 2021/2022, cuando disputó 30 encuentros ya con el equipo militando en la Serie B, marcó seis goles y anunció su retiro.