Cerro Porteño - Palmeiras: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

Cerro Porteño y Palmeiras se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio ueno La Nueva Olla, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Cerro Porteño viene de empatar ante Palmeiras por 1-1 mientras que Palmeiras llega de empatar ante Cerro Porteño por 1-1.

Todo lo que hay que saber

Cerro Porteño vs. Palmeiras

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Cerro Porteño y Palmeiras en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .