Chalecos refrigerantes: para qué sirven, cómo se usan y sus ventajas en pleno Mundial

Durante los entrenamientos de la selección argentina, los jugadores sorprendieron tras aparecer en sus entrenamientos utilizando chalecos y botas refrigerantes.

El deportólogo Jorge Franchela, en diálogo con LN+, explicó el funcionamiento de estos chalecos que utilizan geles congelables: “En este caso, hay unos geles que los conocemos diariamente, que tienen un envase con un gel adentro que se congela. Al apoyarlo en nuestra piel, el calor de nuestro cuerpo va hacia el gel”, detalló el especialista sobre el mecanismo de termorregulación aplicado a los jugadores.

“Cuando el jugador se pone este chaleco con pequeños geles, el calor de su cuerpo pasa hacia el ambiente que está más frío”, agregó el especialista.

El profesional destacó que estos chalecos actúan como “una pequeña heladerita alrededor del cuerpo” para acelerar la disipación del calor metabólico, una función crítica, dado que el organismo humano para mantenerse sano debe regular constantemente su temperatura interna en torno a los 36 o 37 grados, independientemente de las condiciones climáticas externas, que pueden ser extremas.

El uso de estos elementos facilita que el cuerpo realice este esfuerzo de autorregulación de manera más eficiente, permitiendo una recuperación más rápida de cara a los próximos partidos del calendario mundialista.

La selección argentina se prepara para enfrentar a España AFA

Respecto a la metodología de uso, el deportólogo advirtió sobre la importancia de la supervisión médica en este tipo de terapias frías, que son comparables con las duchas heladas que suelen utilizar otros deportes.

“Un cambio brusco del calor al frío puede provocar un cambio de la presión arterial. Por lo tanto, estos jugadores están controlados, regulados y supervisados”, enfatizó y, enseguida, aclaró que su uso debe ser observado por profesionales: “Nosotros en medicina también tenemos un test que se llama el test de la presión de frío, que implica poner las manos en agua helada y ver si la parte coronaria reacciona o no. Fijate que si es un test para ver cómo estamos del corazón, no sería bueno que lo haga uno así intuitivamente”.