Champions League: así fue el gol del arquero de Benfica en el minuto 97 que dejó afuera de los octavos a Real Madrid

Se definió la etapa de liga de la Champions League con 18 partidos en simultáneo. Los 36 equipos jugaron con distintos objetivos. Algunos ya estaban afuera, pero otros buscaban meterse entre los ocho mejores e incluso entre los 16 que van a los playoffs. Todas las miradas se las robó Anatoliy Trubin. El arquero de Benfica hizo un gol en la última jugada para la clasificación de los portugueses a los playoffs y derrotar a Real Madrid por 4 a 2. Además, los españoles quedaron afuera de los ocho primeros.

En este contexto, varios argentinos fueron protagonistas. Enzo Fernández marcó de penal para Chelsea y Alexis Mac Allister convirtió en Liverpool por duplicado. Además, a Julián Álvarez le anularon un gol olímpico y Santiago Hezze, anotó para Olympiacos. Además, el arquero de Villarreal fue protagonista de un blooper increíble.

Benfica y Real Madrid protagonizaron uno de los mejores partidos de la última fecha de la etapa de liga. Los españoles lo empezaron ganando con el gol de Mbappé y de ese modo se metían entre los ocho. Sin embargo, los portugueses revirtieron el partido: Schjelderup y Pavlidis, de penal, pusieron el 2 a 1 en la primera etapa. A los 9 del segundo tiempo Schjelderup, nuevamente, anotó el 3 a 1. Otra vez Mbappé para Real Madrid estableció el descuento y la ilusión de empatar para clasificarse directo a octavos. Sin embargo, dos expulsiones en el tiempo de adición complicaron a los de Arbeloa y llegó la jugada de la noche de Lisboa.

Cuando se jugaban los 52 minutos, un tiro libre a favor de Benfica. Fredrik Aursnes se hizo cargo del remate y por la desesperación de poder clasificar al equipo a los playoffs, lo fueron a buscar todos, hasta el arquero Anatoliy Trubin. El centro fue al corazón del área y el ucraniano ganó en las alturas para poner el 4 a 2 y desatar la alegría de todos los fanáticos, los futbolistas e incluso José Mourinho.

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



Atlético de Madrid cayó como local 2 a 1 ante el sorprendente Bodo/Glimt de Noruega y se quedó afuera de los que se clasifican directo a los octavos de final. Lo ganaba el Colchonero con gol e Sorloth a los 15 de la primera parte y, cuatro minutos después, Julián Alvarez quiso sorprender con un tiro de esquina. Vio al arquero adelantado y ordenando al equipo. En ese momento el delantero le pegó con comba y la pelota entró en el arco. la pelota ingresó, pero el juez del partido, Maurizio Mariani, de Italia, decidió anular la acción por no haber dado la orden para la ejecución.

LA ARAÑA HIZO UN GOL OLÍMPICO... PERO NO VALIÓ: Julián Álvarez quiso sorprender, pero el árbitro todavía no había dado la orden.



A los 34 de esa primera etapa, los noruegos empataron con el gol de Fredrik Sjovold. Y en el segundo tiempo, Kasper Hogh puso el 2 a 1 a los 14. De este modo, a los españoles deberán conformarse con jugar los 16avos de final. Por su parte, los visitantes lograron el objetivo histórico de meterse a la misma instancia.

En otro de los duelos con presencia de argentinos, Chelsea derrotó 3 a 2 Napoli en el estadio Diego Armando Maradona y pasó a octavos de final. El equipo inglés abrió el marcador: Enzo Fernández se hizo cargo de un penal a los 18 minutos; le dio de derecha y cruzó su remate. El arquero no alcanzó a tiempo al remate y los de Londres se pusieron al frente. En la celebración, el volante besó el pasto del mítico estadio y miró al cielo.

¡¡LA CALIDAD DEL CAMPEÓN DEL MUNDO!! ENZO FERNÁNDEZ LA CRUZÓ CONTRA EL PALO Y MARCÓ EL 1-0 DEL CHELSEA ANTE NAPOLI.



Los italianos no sintieron el golpe y en un lapso de 10 minutos revirtieron el partido. A los 33 lo empató Antonio Vergara y a los 43, Rasmus Hojlund, marcó el 2 a 1. En la segunda parte, Joao Pedro estableció el empate 2 a 2 para Chelsea y enseguida anotó el 3-2 que finalmente lo depositó entre los ocho primeros.

Liverpool se metió entre los ocho primeros. En su estadio vapuleó a Qarabag por 6 a 0 y Alexis Mac Allister anotó un doblete para el cuadro inglés. Se jugaban 15 minutos del primer tiempo. Tras un tiro de esquina desde la izquierda y dos cabezazos, el mediocampista entró por el segundo palo y también le dio de cabeza para establecer el 1 a 0. El árbitro debió chequear con su reloj para ver si el balón había entrado en su totalidad.

🎸 ¡COMO ALEXIS NO HAY! 🎸. Sonó el reloj del árbitro y hay gol de MAC ALLISTER para el 1-0 del Liverpool vs. Qarabag por la Champions League.



Liverpool aumentó el marcador con el 2 a 0 anotado por Florian Wirtz a los 21 de la primera parte. Ya en el segundo tiempo, mostró superioridad: Mohamed Salah, puso el 3 a 0 a los cinco, Hugo Ekitiké anotó el cuarto a los 12 y Mac Allister anotó el segundo en su cuenta personal a los 16, con una gambeta al arquero en el área para definir y poner el 5 a 0. El sexto, fue de federico Chiesa a los 45. De este modo, pasó sin problemas a los octavos de final.

¡¡CLARO, TORERO!! ¡¡DOBLETE DE ALEXIS MAC ALLISTER PARA EL 5-0 DEL LIVERPOOL VS. QARABAG Y FESTEJO TOP DEL 10 EN ANFIELD!!



En uno de los duelos entre un eliminado y uno que intenta meterse en los playoffs, Bayer Leverkusen derrotó 3 a 0 a Villarreal como visitante y Malik Tillman marcó un doblete para los alemanes. El primero fue con algo de ayuda. El arquero del conjunto español, Arnau Tenas, quiso salir jugando, pero tras querer rechazar, la pelota le rebotó al atacante y entró al arco. La goleada para Leverkusen, que jugará playoffs, la cerró Antonio Grimaldo.

¡AY, ARQUERITO! Tenas tardó en rematar la pelota y Tillman presionó para marcar el 1-0 de Bayer Leverkusen vs. Villarreal.



Otro de los argentinos que tuvo su presencia goleadora fue Santiago Hezze. El exvolante de Huracán marcó el 2 a 1 para Olympiacos de Grecia, que sorprende en Países bajos. El argentino se anticipó a todos y cabeceó para que todos griten el tanto con euforia, porque los de Atenas se metieron a los 16avos de final.