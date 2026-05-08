Lista de 55 de la selección argentina para el Mundial 2026: el comunicado de la AFA

Lionel Scaloni tendría 22 de los 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026. Los cuatro cupos vacantes para la lista definitiva decantarán de una nómina preliminar que el cuerpo técnico ya le entregó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hace algunas semanas, con algunos nombres que pican en punta por rendimiento, polifuncionalidad o gusto del propio entrenador. La casa madre del fútbol a nivel nacional emitió un comunicado este jueves confirmando que las federaciones participantes proporcionarán a la FIFA una lista preliminar de un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, cuatro de los cuales deberán ser arqueros.

En la Copa del Mundo solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el certamen. Si el afectado es un arquero podrá ser sustituido por otro de la lista provisional, también en caso de lesión o enfermedad grave, en cualquier momento de la fase final.

Ángel Correa y Thiago Almada se sumaron a la lista de convocados para el Mundial 2022 a último momento

Scaloni ya tiene desde hace tiempo esa famosa lista de 55 y varios integrantes, aunque no se dieron a conocer de manera oficial, están claros. La base que viajará a Estados Unidos, está. Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Gerónimo Rulli serán dos de los tres arqueros. Juan Musso y Walter Benítez se disputan mano a mano el último lugar, aunque el de Atlético de Madrid fue citado en la última nómina y el de Crystal Palace no. El surgido en Racing se perdió el Mundial Qatar 2022 por lesión y está mostrando un gran nivel en Atlético de Madrid, a diferencia del ex-Quilmes, que apenas disputó ocho partidos en esta temporada.

En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, que no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha: se espera llegue con lo justo a la Copa del Mundo. El suplente de Tagliafico en el lateral izquierdo no está claro. Marcos Acuña recuperó terreno y todo parece indicar que volverá a jugar un Mundial. “Marcos ha vuelto a jugar. Tiene esa suerte de que lo conocemos y por eso se ha ganado la convocatoria”, argumentó Scaloni en la última doble fecha FIFA. Marcos Senesi y Facundo Medina, centrales zurdos de Bournemouth y Lens, respectivamente, también sueñan con ser citados.

Cuti Romero, una fija en la convocatoria albiceleste siempre y cuando se recupere a tiempo

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. Valentín Barco, ex-Boca, también iría como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. “Lo está haciendo muy bien de volante. Que esté en una lista da la ventaja de saber que puede jugar de lateral por izquierda, pero sabemos que hoy no es su posición“, afirmó el entrenador. La sorpresa podría llegar a ser Máximo Perrone, que tuvo una gran temporada en Como 1907. Sino, un histórico como Giovani Lo Celso podría reaparecer.

En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son indiscutibles, salvo alguna cuestión extraordinaria; mientras que José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en Norteamérica por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni, extremos jóvenes, podrían sumarse en zona ofensiva, pero adía de hoy están más afuera que adentro de la nómina. El futbolista de Benfica, además, recibió una sanción de la UEFA, luego ampliada por la FIFA, por conducta discriminatoria. De estar, se perderá los primeros dos partidos.

Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente. Pueden desempeñarse como carrileros en línea de 5, como volantes por los costados y como extremos (al ex-Juventus Scaloni también lo probó como lateral izquierdo en una línea de 4 y como 9). Por esto, la presencia de ambos también estaría confirmada.

Giuliano Simeone formará parte de la lista de convocados para el Mundial 2026; está muy bien considerado JUAN MABROMATA - AFP

Los posibles integrantes de la lista preliminar

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River)

Cristian Romero (Tottenham)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Marcos Acuña (River)

Facundo Medina (Lens)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Gabriel Rojas (Racing)

Lucas Martínez Quarta (River)

Kevin Lomónaco (Independiente)

Mariano Troilo (Parma)

Lautaro Rivero (River)

Tomás Palacios (Estudiantes)

Lucas Martínez Quarta (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Francisco Ortega (Olympiacos)

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Máximo Perrone (Como)

Giovani Lo Celso (Betis)

Alan Varela (Porto)

Aníbal Moreno (River)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Enzo Barrenechea (Benfica)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Girona)

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