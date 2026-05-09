Barcelona vs. Real Madrid: día, hora y TV del clásico por la Liga de España

Este domingo, Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 35 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que comienza a las 16 (horario argentino), se disputa en el Camp Nou, con arbitraje de Alejandro Hernández Hernández, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Hansi Flick lidera la tabla de posiciones con 88 puntos (29 victorias, un empate y cuatro derrotas) y le alcanzará con un empate para asegurarse el título. Viene de ganarle por 2 a 1 a Osasuna, como visitante, por los goles de Robert Lewandowski y Ferrán Torres (Raúl García de Haro descontó para el local a pocos minutos del final).

El Merengue, por su parte, es escolta de su eterno rival, pero acumula 77 unidades, por lo que está obligado a ganar este partido y todos los que faltan, además de esperar que el Barça pierda todos, para levantar el trofeo. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Espanyol, en Catalunya, con un doblete de Vinícius Jr. Llega a este compromiso en medio de una crisis institucional sin precedentes: a la falta de títulos se le sumó una pelea entre Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde entre semana, en una discusión que terminó con el uruguayo en el hospital por un golpe involuntario, y con ambos multados con €500.000.

Federico Valverdey Aurelien Tchouaméni se pelearon dos veces en la última semana y fueron multados Manu Fernández - AP

Barcelona vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

Fecha 35 de LaLiga de España 2025-2026.

Día : Domingo 10 de mayo.

: Domingo 10 de mayo. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Camp Nou.

: Camp Nou. Árbitro : Alejandro Hernández Hernández.

: Alejandro Hernández Hernández. TV : DSports.

: DSports. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en el clásico de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.69 contra los 4.57 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

Las casas de apuestas ponen a Barcelona como favorito al triunfo en el clásico ante Real Madrid Joan Monfort - AP

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