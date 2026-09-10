Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos

La primera fecha de apertura de la Champions dejó varios resultados destacados. Real Madrid superó 2-1 a Inter, mientras que Manchester City venció 2-0 a Porto. Aston Villa derrotó 3-2 a Brujas, AEK Atenas se impuso 1-0 ante LASK, Betis le ganó 3-2 a Lille y Borussia Dortmund consiguió el mismo resultado frente a Villarreal.

Ayer miércoles, el bicampeón PSG goleó 6-1 a Slovan Bratislava, mientras que Barcelona se impuso por 5-1 ante Feyenoord. Liverpool venció 2-1 a Atlético de Madrid, con Alexis Mac Allister como autor del gol del triunfo. Además, Sporting Lisboa derrotó a Galatasaray, Stuttgart a Viking y Arsenal a Napoli.