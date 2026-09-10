Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos
Se cierra la primera fecha de la etapa de liga con seis partidos divididos en dos turnos; transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+
Gol de PSV
También a los 48 minutos, PSV llegó al empate ante Shakhtar Donetsk. Sergiño Dest marcó un golazo para el conjunto local y estableció el 1 a 1 en Países Bajos.
Gol de Fenerbahce
A los 48 minutos, Fenerbahce llegó al empate ante Roma. Mason Greenwood metió un pase filtrado de primera para su compatriota Archie Brown, que quedó mano a mano y definió por encima del arquero para marcar el 1 a 1.
¡QUÉ PICADITA HERMOSA! Archie Brown se lució con un verdadero golazo en el Fenerbahce - Roma de la fecha 1 de la fase liga de la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026
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Comenzaron los segundos tiempos
Ya se disputan las segundas etapas de los dos primeros partidos del día. Roma derrota 1 a 0 a Fenerbahce en Turquía, con el gol de Bryan Cristante, mientras que Shakhtar Donetsk sorprende como visitante a PSV y también se impone por 1 a 0, gracias al tanto de Gleiker Mendoza.
Gol y final del primer tiempo
Shakhtar Donetsk sorprendió a PSV en la última acción de la primera etapa y le gana 1 a 0. El venezolano Gleiker Mendoza marcó un gran gol en el que es su primer partido en esta competencia. De ese modo, finalizó la primera etapa con los ucranianos arriba en el marcador.
Final de la primera etapa en Turquía
Roma derrota 1 a 0 a Fenerbahce con el gol de Cristante. Dybala estuvo cerca de marcar y, tras algunos minutos en los que su equipo no la pasó bien, tuvo más protagonismo.
Gol de Roma
Bryan Cristante, el capitán del equipo italiano, recibió de Malen y remató desde afuera del área. El disparo fue al segundo palo de Ederson para poner el 1-0 para la Loba a los 28 minutos ante Fenerbahce.
Shakhtar Donetsk y un dato particular
En el equipo ucraniano hay 10 futbolistas brasileños entre los titulares y los suplentes. Además, seis de ellos están entre los iniciales. Otro dato es que hay más brasileños que ucranianos, que son nueve. En su visita a PSV, Shakhtar Donetsk iguala 0 a 0 a los 34 minutos.
Lo tuvo Dybala
El argentino estuvo cerca del primero del partido. Recibió por un costado entrando al área y remató al arco. El arquero Ederson le tapó del disparo, que llevaba destino de gol. Fue la situación más clara en lo que va del partido a los 21 de la primera parte.
Roma no sale
Fenerbahce es muy superior al equipo italiano en los primeros minutos. Paulo Dybala y Matías Soulé no entran en contacto con la pelota debido al poderío ofensivo que tiene el equipo turco, con muchas figuras.
Comenzó la acción en la Champions
Ya se juegan los dos primeros partidos de la jornada que cierra la fecha inaugural de la fase liga. Roma, con Paulo Dybala y Matías Soulé como titulares, visita a Fenerbahce en Estambul, en uno de los partidos atractivos del día, mientras que PSV recibe a Shakhtar Donetsk en Países Bajos.
Los resultados de la primera fecha hasta ahora
La primera fecha de apertura de la Champions dejó varios resultados destacados. Real Madrid superó 2-1 a Inter, mientras que Manchester City venció 2-0 a Porto. Aston Villa derrotó 3-2 a Brujas, AEK Atenas se impuso 1-0 ante LASK, Betis le ganó 3-2 a Lille y Borussia Dortmund consiguió el mismo resultado frente a Villarreal.
Ayer miércoles, el bicampeón PSG goleó 6-1 a Slovan Bratislava, mientras que Barcelona se impuso por 5-1 ante Feyenoord. Liverpool venció 2-1 a Atlético de Madrid, con Alexis Mac Allister como autor del gol del triunfo. Además, Sporting Lisboa derrotó a Galatasaray, Stuttgart a Viking y Arsenal a Napoli.
Dybala y Soulé, titulares en Roma
Roma confirmó la formación para visitar a Fenerbahce desde las 13.45, con presencia argentina desde el comienzo. Paulo Dybala y Matías Soulé serán titulares en el equipo italiano, que buscará arrancar con un triunfo su participación en la fase liga de la Champions.
La nostra formazione per #FenerbahceRoma 🐺#ASRoma #UCL pic.twitter.com/Jb8LcD80hb— AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2026
Como 1907 vive una noche histórica
Uno de los acontecimientos particulares del cierre de la fecha estará en el Giuseppe Sinigaglia, el estadio de Como. El equipo italiano se estrenará en la Champions League frente a RB Leipzig. El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas buscará aprovechar la localía para iniciar con un triunfo su recorrido.
Dybala y Nico Paz, los argentinos bajo la lupa
La jornada tendrá argentinos protagonistas. En el primer turno, la Roma de Paulo Dybala, Matías Soulé, Santiago Castro, Leonardo Balerdi y Nahuel Molina visitará a Fenerbahce desde las 13.45, mientras que a las 16, Como 1907, con Nico Paz y Máximo Perrone, hará su esperado debut en la Champions ante RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis.
Los seis partidos y horarios del día
Desde las 13.45 jugarán Fenerbahce-Roma y PSV-Shakhtar Donetsk. A las 16 comenzarán Bayern Munich-Bodo/Glimt, Manchester United-Sabah, Como 1907-RB Leipzig y Slavia Praga-Lens.
Se cierra la primera fecha de la Champions
La fase liga de la Champions League completa este jueves su jornada inaugural con los últimos seis partidos. La actividad se dividirá nuevamente en dos turnos, desde las 13.45 y las 16, con Bayern Munich, Manchester United, Como 1907 y Roma entre los protagonistas.