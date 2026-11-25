Champions League, EN VIVO: el minuto a minuto de los partidos
La etapa de liga del certamen europeo completa la quinta fecha con siete encuentros en simultáneo
Entretiempo en la Champions League
Los siete encuentros del segundo turno llegaron al descanso. Atlético de Madrid vence por 2-0 a Viking con el regreso al gol de Julián Alvarez, Roma iguala 1-1 ante PSG tras una gran asistencia de Matías Soulé y Manchester United, en el debut europeo de Mauricio Pochettino al frente del equipo, pierde por 1-0 ante Sporting de Lisboa. Liverpool y Bayern Múnich también están en ventaja. Inter-Stuttgart y Shakhtar-Fenerbache sin goles.
PSG reacciona e iguala ante Roma
A los 31 minutos, el defensor ucraniano Ilya Zabarnyi marcó el cabezazo al primer palo para el 1-1 para el campeón de Europa, que logró equilibrar el resultado tras la temprana ventaja del conjunto italiano.
¡DESCOLOCÓ A SVILAR! Zabarnyi anticipó de cabeza en el primer palo y anotó el 1-1 de PSG vs. Roma.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
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Dos penales en tres minutos y un golpe para Pochettino
Sporting de Lisboa tuvo la oportunidad de abrir el marcador a los 30 minutos con un penal, tras una falta de Lisandro Martínez, que el colombiano Luis Suárez ejecutó mal y que el arquero Senne Lammens contuvo sin dificultades. Sin embargo, tres minutos después, una infracción del propio guardameta derivó en otra sanción desde los doce pasos. Esta vez, el delantero no falló y estableció el 1-0 ante Manchester United, el equipo de Mauricio Pochettino.
¡EL GOLEADOR COLOMBIANO NO PERDONA DOS VECES! Luis Suárez tuvo revancha de penal con Lammens (infracción del arquero) y marcó el primero para Sporting CP vs. Manchester United.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
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Julián Alvarez se reencontró con el gol
La Araña ejecutó un tiro libre bajo que el arquero alcanzó a sacar y, aunque Alex Baena desperdició el rebote, el árbitro determinó que la pelota había traspasado por completo la línea. Así, Julián Alvarez marcó el 2-0 de Atlético de Madrid ante Viking y puso fin a una sequía goleadora que se extendía desde el 24 de octubre, ante Deportivo La Coruña.
¡PICÓ LA ARAÑA EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! Julián Álvarez probó con el tiro libre, el reloj indicó que la pelota entró por completo y el argentino festejó el segundo de Atlético de Madrid vs. Viking.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
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Atlético de Madrid abre el marcador
A los 19 minutos, Alejandro Grimaldo envió un pase atrás para Alexander Sorloth, que estableció el 1-0 del conjunto dirigido por Diego Simeone ante Viking.
¡EL COLCHONERO ABRIÓ EL MARCADOR! Grimaldo trepó por el costado y habilitó a Sorloth para que firme el primero de Atlético de Madrid vs. Viking.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
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Bayern Múnich golpea en Francia
A los 15 minutos, el defensor Dayot Upamecano abrió el marcador de cabeza para el conjunto bávaro, que se impone por 1-0 ante Lille como visitante.
EL JUEGO AÉREO DEL BAYERN MUNICH PARA ABRIR EL MARACADOR: córner de Bischof y cabezazo de Upamecano ante Lille en la fecha 5 de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
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Liverpool se adelanta en Bélgica
A los 13 minutos, tras un regalo del arquero Yann Sommer, Dominik Szoboszlai envió un pase al medio para Alexander Isak, que definió para establecer el 1-0 de Liverpool ante Brujas.
¿YA LLEGÓ NAVIDAD EN BÉLGICA? Regalito de Sommer en la salida, recuperación de Liverpool y definición de Isak para el 1-0 vs. Brujas.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
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Roma sorprende a PSG en París
Apenas a los cinco minutos, con una gran acción individual de Matías Soulé, el conjunto italiano se adelantó en el marcador. El argentino eludió a sus marcadores por la izquierda y envió un pase atrás para dejar solo a Mario Hermoso, que estableció el 1-0 ante el poderoso equipo parisino.
¡¡LA LOBA QUIERE SORPRENDER EN PARÍS!! Jugadón de Soulé para asistir a Mario Hermoso que solo la empujó para el 1-0 de Roma vs. PSG.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026
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Comenzaron los siete partidos del segundo turno
Ya se disputan los siete encuentros que completan la quinta fecha de la Champions League. Roma visita a PSG con tres argentinos entre los titulares, Mauricio Pochettino busca su primer triunfo al frente de Manchester United en el certamen europeo y Julián Alvarez lidera el ataque de Atlético de Madrid ante Viking. También están en acción Liverpool, Bayern Múnich e Inter, entre otros.
Los argentinos, protagonistas de la jornada
Julián Alvarez es titular en Atlético de Madrid, el equipo de Diego Simeone que recibe a Viking, mientras que Giuliano Simeone y Juan Musso estarán en el banco de suplentes. Por su parte, Lautaro Martínez integra la nómina de relevos de Inter tras sumar sus primeros minutos en la liga italiana luego de su lesión. Alexis Mac Allister también será suplente en Liverpool. Lisandro Martínez estará desde el inicio en Manchester United, en el debut de Mauricio Pochettino como entrenador del club en la Champions League, tras la derrota ante Liverpool en Premier. En tanto, Roma afronta una difícil visita a PSG con tres argentinos entre los titulares: Matías Soulé, Santiago Castro y Nahuel Molina. Leonardo Balerdi y Paulo Dybala aguardarán su oportunidad en el banco.
Barcelona y Villarreal festejaron en el primer turno
Barcelona goleó por 4-1 a Sabah en Azerbaiyán con un doblete de Anthony Gordon y tantos de Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, un triunfo que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación de la Champions League. Por su parte, Villarreal se impuso por 1-0 ante Slavia Praga en Bakú. Así, los dos conjuntos españoles que abrieron la jornada consiguieron victorias como visitantes.
Todos los partidos de la jornada
- Sabah 1 vs. Barcelona 4 (primer turno)
- Slavia Praga vs. Villarreal 1 (primer turno)
- Sporting de Lisboa vs. Manchester United (17)
- Inter vs. Stuttgart (17)
- Lille vs. Bayern Múnich (17)
- Brujas vs. Liverpool (17)
- Atlético de Madrid vs. Viking (17)
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe (17)
- PSG vs. Roma (17)
Bienvenidos al minuto a minuto de la Champions League
La quinta fecha de la etapa de liga de la Champions League se completa este miércoles con nueve encuentros, en dos turnos. Los siete partidos del segundo turno comenzarán a las 17. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.