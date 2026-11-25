Julián Alvarez es titular en Atlético de Madrid, el equipo de Diego Simeone que recibe a Viking, mientras que Giuliano Simeone y Juan Musso estarán en el banco de suplentes. Por su parte, Lautaro Martínez integra la nómina de relevos de Inter tras sumar sus primeros minutos en la liga italiana luego de su lesión. Alexis Mac Allister también será suplente en Liverpool. Lisandro Martínez estará desde el inicio en Manchester United, en el debut de Mauricio Pochettino como entrenador del club en la Champions League, tras la derrota ante Liverpool en Premier. En tanto, Roma afronta una difícil visita a PSG con tres argentinos entre los titulares: Matías Soulé, Santiago Castro y Nahuel Molina. Leonardo Balerdi y Paulo Dybala aguardarán su oportunidad en el banco.

Matías Soulé en la entrada en calor bajo la lluvia en París FRANCK FIFE - AFP