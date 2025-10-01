Champions League: PSG lo dio vuelta a Barcelona, que se quedó sin invicto, y Hansi Flick terminó enojado

En una nueva jornada de la Champions League, París Saint-Germain derrotó por 2-1 a Barcelona como visitante y le puso fin a la racha invicta del equipo dirigido por Hansi Flick en la temporada. El encuentro, que había generado gran expectativa, estuvo a la altura de lo esperado: ofreció emociones, calidad técnica y un desenlace dramático entre dos de los candidatos al título. Lamine Yamal fue una de las figuras del local, pero su rendimiento fue de mayor a menor, y no logró evitar una caída que provocó la bronca del entrenador alemán.

El partido comenzó con una jugada deslumbrante del joven maravilla, que disputó su primer encuentro en esta edición de la copa de Europa, tras superar una lesión. Apenas transcurrido un minuto, Yamal desbordó por la derecha, eludió a los rivales con una maniobra que recordó a Zinedine Zidane -lo que en España se conoce como ruleta- y generó la primera ocasión clara del encuentro.

Pocos minutos después, el propio número 10 volvió a aparecer. Cabe destacar su llamativa llegada al estadio, con una estrellita pintada en la cara, lo que algunos tomaron como una alusión al Balón de Oro en el que quedó segundo, perdiendo ante Ousmane Dembélé, justamente del PSG.

Lo hizo con un pase tres dedos que dejó a Ferran Torres mano a mano con el arquero Lucas Chevalier. Aunque el delantero logró eludirlo y rematar, el defensor ucraniano Illya Zabarnyi despejó sobre la línea, lo que habría sido la apertura del marcador. La insistencia tuvo premio: Torres, que llevaba la número 7, tendría su revancha más adelante.

¡¡POR FAVOR EL PASE DE LAMINE YAMAL!! Era una asistencia top a Ferrán Torres pero Zabarnyi salvó a PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eWz3MiHGs4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025

La apertura del marcador llegaría a los 19 minutos, tras una recuperación de Yamal en campo rival. La jugada se encadenó con precisión: el juvenil cedió para Pedri, que abrió hacia la izquierda para Marcus Rashford. El delantero inglés envió un centro de primera, al ras del suelo, que encontró a Torres entrando por el centro del área. Con una definición también de primera, puso el 1-0 parcial.

Rashford, en tanto, atraviesa un gran momento en Barcelona. Con esta asistencia, acumula siete participaciones en goles en los últimos seis partidos oficiales y registra cuatro asistencias consecutivas, consolidándose como una de las piezas más determinantes del equipo catalán.

La alegría para el conjunto catalán sería efímera. Con el correr de los minutos, PSG comenzó a equilibrar el trámite y encontró el empate a los 38, tras una acción individual notable de Nuno Mendes. El lateral portugués arrancó con la pelota en su propio campo y emprendió una corrida imparable por la banda izquierda, realizando una pared con Warren Zaire-Emery en el medio. Ya en las inmediaciones del área rival, asistió al juvenil francés Senny Mayulu, que controló con precisión y definió cruzado para establecer el 1-1.

Ya en la segunda parte, el partido se emparejó, con ocasiones para ambos equipos. Barcelona seguía con las más claras, como una salvada en la línea del otro lateral del PSG, Achraf Hakimi, que le negó el gol a Dani Olmo.

Justamente fue el marroquí quien desbordaría por la derecha y, a los 90 minutos, encontraría al ingresado Gonçalo Ramos, que definió con tranquilidad el mano a mano contra el arquero Wojciech Szczęsny, para darle el triunfo al equipo de Luis Enrique al final, una especialidad del delantero portugués.

¡¡¡GOL AGÓNICO DE GONCALO RAMOS PARA EL 2-1 DE PSG ANTE BARCELONA!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WCQa2wcjB0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025

Una vez se convalidó el gol, tras ver que estaba habilitado, el Barcelona no pudo hacer mucho más; el tropiezo desató la furia y frustración del entrenador alemán. El equipo de Flick no había perdido en la temporada y, como locales en el estadio Olímpico Lluís Companys, veía la primera derrota tras nueve partidos.

La reacción de Hansi Flick no se hizo esperar y se mostró visiblemente molesto por la producción de su equipo, en especial por la baja intensidad que evidenció el conjunto blaugrana en el segundo tiempo. “No hemos jugado a nuestro mejor nivel y contra un rival así es necesario”, expresó con autocrítica. Y agregó: “Ellos han merecido la victoria”.

Flick elogió la primera parte, pero fue especialmente duro con lo ocurrido tras el empate. El técnico hizo énfasis en el desgaste físico acumulado por algunas de sus figuras: “La segunda parte se podía ver que algunos jugadores estaban muy cansados. Pedri, Frenkie… pero todos han dado el máximo. Cuando estás un poco cansado, se ve en el campo”.

Más allá del reconocimiento al rival, el enojo con sus dirigidos fue evidente: “Claro que estamos decepcionados. Queríamos demostrar hoy un rendimiento mejor. Cuando defendés el 1-1, tenés que jugar con más inteligencia al final del partido y esto no ocurrió. En una transición nos marcaron. Hay que estar más estructurados y cubrir todos los espacios”.

El enojo del alemán tras el gol agónico del PSG Joan Monfort� - AP�

El equipo del español Luis Enrique, por su lado, se impuso pese a la ausencia de muchos de sus referentes, volviendo a demostrar por qué son los campeones de Europa. No contó con el Balón de Oro Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, João Neves ni el capitán Marquinhos.

De esta forma, los franceses mantiene su paternidad en el historial, con cuatro victorias y un empate en siete partidos.

Resumen del partido