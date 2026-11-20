El encuentro entre Chapecoense y Cruzeiro correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 21 de noviembre a las 21.00 h en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El momento de los equipos

Chapecoense llega al compromiso tras haber sufrido una derrota por 2-0 frente a Remo en su última presentación. Por su parte, Cruzeiro atraviesa un presente positivo luego de imponerse ante Palmeiras por 2-1 en su duelo anterior.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará recuperar la solidez en su estadio, mientras que el conjunto visitante arriba con el envión anímico que significó vencer a uno de los protagonistas del certamen en la fecha pasada.

Lo que está en juego

Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres en esta instancia del torneo. Para el dueño de casa, el objetivo es revertir la imagen dejada en la jornada previa, mientras que la visita busca mantener la inercia ganadora para escalar posiciones en la recta final de la competencia.