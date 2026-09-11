Saltar al contenido principal
LA NACION

Chapecoense vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Chapecoense recibe a Internacional en la jornada 27 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Chapecoense vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Chapecoense vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chapecoense e Internacional, correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 17.00 h. El duelo tendrá lugar en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El momento de los equipos

Chapecoense afronta este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Corinthians en su última presentación. Por otro lado, Internacional llega a este duelo tras una derrota por 3-2 ante Santos, resultado que buscará revertir en su visita a territorio catarinense.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades dispares tras sus últimos encuentros. Mientras el equipo local se apoya en el envión anímico que significó sumar de a tres en la fecha pasada, la visita necesita corregir las falencias defensivas exhibidas en su reciente caída para intentar sumar fuera de casa.

Lo que está en juego

La disputa de estos tres puntos es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones, buscando consolidar su rendimiento en esta etapa decisiva del torneo.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Así está el cuadro de semifinales del US Open 2026
    1

    Así está el cuadro de semifinales del US Open 2026

  2. Balón de Oro 2026: favoritos y cuándo se entrega
    2

    Balón de Oro 2026: favoritos y cuándo se entrega

  3. Un país fundador de la FIFA se sumó al rechazo contra el presidente en sus sueños de reelección
    3

    La Federación Francesa no apoyará la candidatura de Gianni Infantino a la FIFA

  4. ¡Y estaba triste! Alexis fue la carta ganadora de Liverpool justo cuando en el club dudan de él
    4

    VIDEO: el bombazo de Alexis Mac Allister que le dio la victoria a Liverpool ante Atlético de Madrid