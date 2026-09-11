Chapecoense vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chapecoense e Internacional, correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 17.00 h. El duelo tendrá lugar en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El momento de los equipos

Chapecoense afronta este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Corinthians en su última presentación. Por otro lado, Internacional llega a este duelo tras una derrota por 3-2 ante Santos, resultado que buscará revertir en su visita a territorio catarinense.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades dispares tras sus últimos encuentros. Mientras el equipo local se apoya en el envión anímico que significó sumar de a tres en la fecha pasada, la visita necesita corregir las falencias defensivas exhibidas en su reciente caída para intentar sumar fuera de casa.

Lo que está en juego

La disputa de estos tres puntos es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones, buscando consolidar su rendimiento en esta etapa decisiva del torneo.