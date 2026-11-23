El encuentro entre Chapecoense y Palmeiras, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este martes 24 de noviembre a las 18.00 h. El partido tendrá como escenario el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos refleja distintas necesidades en la etapa definitoria del torneo. Chapecoense llega tras una derrota en su último compromiso frente a Cruzeiro por 2-1, resultado que obliga al equipo a buscar una recuperación inmediata ante su público. Por el lado de Palmeiras, la visita arriba a este choque luego de igualar 1-1 ante Flamengo en la fecha anterior, manteniendo la expectativa de cerrar la temporada con un resultado positivo en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

El desempeño reciente en el torneo marca una tendencia en la que Palmeiras ha logrado mantener mayor regularidad en sus presentaciones. Con la jornada 37 en marcha, el factor de la localía en el Arena Condá será una pieza clave para que Chapecoense intente revertir la dinámica negativa de su última presentación. Estadísticamente, los duelos en estas instancias finales de la Serie A suelen ser cerrados, donde cada posesión y acierto defensivo se vuelven fundamentales para el desarrollo del marcador.

Lo que está en juego

Para Chapecoense, sumar en este encuentro resulta vital para fortalecer sus objetivos en esta recta final del Brasileirao. En tanto, Palmeiras busca consolidar su posición en la tabla de posiciones, intentando capitalizar los puntos en juego tras el empate cosechado frente a Flamengo, buscando demostrar su jerarquía en esta penúltima jornada del calendario 2026.