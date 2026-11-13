Chapecoense vs. Vasco da Gama por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chapecoense y Vasco da Gama, correspondiente a la fecha 21 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 20.30 h en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El momento de los equipos

Chapecoense llega al duelo tras una reciente derrota por 2-1 ante Mirassol, resultado que obliga al equipo a buscar una recuperación inmediata en su estadio. Por el contrario, Vasco da Gama atraviesa un presente positivo, habiendo ganado su último compromiso frente a Athletico Paranaense por 3-1, lo que le otorga un envión anímico importante para este choque de visitante.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos conjuntos marca una tendencia opuesta en cuanto a resultados: mientras el local busca cortar una racha negativa, la visita llega con la confianza alta tras su última victoria. La capacidad del Chapecoense para hacerse fuerte en la Arena Condá será determinante para intentar frenar el buen momento futbolístico que exhibe Vasco da Gama en esta etapa del torneo.

Lo que está en juego

Para Chapecoense, sumar de a tres en casa es fundamental para escalar posiciones y estabilizar su andar en la tabla de la Serie A. En tanto, Vasco da Gama buscará aprovechar su buen momento para consolidar su racha de triunfos y seguir escalando posiciones en la clasificación general del Brasileirao.