Charlotte FC vs. CF Montréal por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Charlotte FC recibe a CF Montréal en la jornada 33 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Charlotte FC y CF Montréal correspondiente a la jornada 33 de la MLS se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, North Carolina. El pitido inicial está programado para las 20.30 h.
El presente de ambos conjuntos
Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropiezos recientes en el campeonato. El conjunto local, Charlotte FC, arriba a este encuentro tras caer ante Portland Timbers por 3-2 en su última presentación. Por su parte, la visita, CF Montréal, llega con el ánimo golpeado luego de sufrir una derrota por 2-0 frente a Nashville SC.
Estadísticas y antecedentes
El duelo en el Bank of America Stadium se presenta como una oportunidad crucial para recuperar terreno en la tabla de posiciones. Si bien ambos atraviesan rachas adversas tras sus últimos resultados, la localía de Charlotte FC será un factor determinante ante un CF Montréal que busca ajustar detalles defensivos tras su último partido sin marcar goles.
Lo que está en juego
A falta de pocas fechas para el cierre de la temporada regular de la MLS, los tres puntos son vitales para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto Charlotte FC como CF Montréal necesitan sumar de a tres para mejorar su ubicación en la clasificación general y mantener vivas sus posibilidades de cara a la etapa de definición del certamen.
- 1
Boca sigue derecho: le ganó sobre la hora a Independiente sin merecerlo y ahora va con todo contra River
- 2
Balón de Oro 2026, en vivo: así se puede ver online la ceremonia del mejor jugador del mundo
- 3
En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro 2026 hoy
- 4
Historial de Boca vs. River, en la previa del Superclásico de este 1° de noviembre de 2026