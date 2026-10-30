Charlotte FC vs. Orlando City SC por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Charlotte FC y Orlando City SC correspondiente a la fecha 34 de la MLS se disputará este sábado 31 de octubre a las 14.00 h en el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte, North Carolina.

El momento de los equipos

El conjunto local, Charlotte FC, llega con el ánimo en alto tras conseguir una contundente victoria por 4-0 frente a CF Montréal en su última presentación. Por el lado de la visita, Orlando City SC arriba al compromiso tras haber igualado 2-2 ante Chicago Fire FC en la jornada previa.

Números que anticipan el duelo

La estadística reciente favorece la confianza de Charlotte FC, que llega de golear en su último partido, mientras que Orlando City SC buscará reencontrarse con el triunfo luego de sumar solo una unidad en su choque anterior contra Chicago Fire FC.

Lo que está en juego

Ambos equipos buscan cerrar la fase regular de la mejor manera en esta instancia definitoria de la temporada, intentando escalar posiciones en la tabla de la MLS antes del cierre del certamen.