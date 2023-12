escuchar

Este sábado, desde las 12 (hora argentina), Chelsea y Sheffield United se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 17 de la Premier League 2023-24. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andy Madley, se disputa en el Stamford Bridge y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino contará con la presencia de Enzo Fernández en el equipo titular. Al igual que en la última temporada, el andar del combinado Blue está lejos del esperado y necesita con urgencia escalar posiciones para no perder de vista los puestos de clasificación a las competencias internacionales. Se ubica en el 12° lugar con un total de 19 puntos conseguidos en 16 partidos disputados (cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas). Su rival de turno, en tanto, pelea por no descender y, si el campeonato terminase ahora, no lo evitaría, ya que está ultimo con ocho unidades (dos victorias, dos igualdades y 12 caídas).

La continuidad de Mauricio Pochettino en Chelsea pende de un hilo; necesita sumar puntos con urgencia Dave Thompson - AP

Chelsea vs. Sheffield United: todo lo que hay que saber

Fecha 17 de la Premier League 2023-24.

Día: Sábado 16 de diciembre.

Hora: 12 (horario argentino).

Estadio: Stamford Bridge.

Árbitro: Andy Madley.

Chelsea vs. Sheffield United: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Londres y no cuenta con televisación en la Argentina. Sin embargo, se puede ver en vivo por streaming por intermedio de la plataforma Star+, que requiere una suscripción activa. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con formaciones y estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com, que cuenta con la totalidad de los partidos de la Premier League, como así también de las principales ligas del mundo.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.24 contra los 13.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Sheffield United, mientras que el empate alcanza los 6.50.

Posibles formaciones

Chelsea : Robert Sánchez; Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, Marc Cucurella; Conor Gallagher, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández; Raheem Sterling y Nico Jackson.

: Robert Sánchez; Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, Marc Cucurella; Conor Gallagher, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández; Raheem Sterling y Nico Jackson. Sheffield United: Wes Foderingham; Anel Ahmedhodzic, Jack Robinson, Auston Trusty, Jayden Bogle; Vinicius Souza, James McAtee, Andre Brooks, Gustavo Hamer; Cameron Archer y William Osula.