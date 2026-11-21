El encuentro entre Chicago Fire FC y Charlotte FC, correspondiente a la jornada 37 de la MLS, se disputará este domingo 22 de noviembre a las 20.30 h en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois.

El presente de ambos equipos

Chicago Fire FC llega a este compromiso buscando recuperarse tras su última presentación, donde cayó por 4-3 ante Columbus Crew. Por su parte, Charlotte FC arriba al duelo tras haber empatado 3-3 contra Inter Miami CF en un encuentro vibrante.

Estadísticas del cruce

Ambos conjuntos se enfrentan en la recta final de la temporada regular, buscando ajustar detalles tácticos y consolidar sus rendimientos colectivos. El historial reciente refleja la necesidad de ambos equipos por sumar unidades para cerrar la campaña de la mejor manera posible.

Lo que está en juego

Para Chicago Fire FC, sumar en casa es vital para cambiar la imagen dejada en su última caída, mientras que Charlotte FC intentará capitalizar el impulso de su reciente empate para escalar posiciones y cerrar la jornada 37 con un resultado positivo fuera de su estadio.