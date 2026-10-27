Chicago Fire FC vs. Orlando City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Chicago Fire FC recibe a Orlando City SC en la jornada 33 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Chicago Fire FC y Orlando City SC correspondiente a la jornada 33 de la MLS se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois.
El momento de los equipos
El conjunto local, Chicago Fire FC, llega al choque con el impulso de una victoria tras imponerse 3-2 ante Atlanta United en su presentación anterior. Por su parte, Orlando City SC llega tras haber igualado 2-2 en su último compromiso frente a New York City FC, buscando ahora sumar de a tres en condición de visitante.
Números que anticipan el duelo
El presente de ambos equipos refleja realidades distintas en cuanto a sus últimos resultados, donde Chicago Fire FC logró consolidar una victoria ajustada, mientras que Orlando City SC mantiene la paridad tras su reciente empate. Ambos conjuntos buscarán capitalizar su rendimiento en este tramo final de la temporada regular.
Lo que está en juego
En esta etapa avanzada de la temporada, cada punto es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Mientras Chicago Fire FC intentará capitalizar el envión anímico de su última victoria para escalar posiciones, Orlando City SC buscará recuperar la solidez necesaria para mantenerse competitivo en la tabla de la MLS.
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