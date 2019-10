Crédito: @MChichoSerna

1 de octubre de 2019

Mauricio Serna es palabra autorizada para hablar en la previa de cualquier partido copero que tenga Boca a la vista. Ganador de la Copa Libertadores dos veces con Boca, dejó muchos elogios a River y a Marcelo Gallardo en diálogo con Fox Sports Radio.

El colombiano no dudó en dar como favorito de la serie semifinal a River, "por lo que muestra en cada partido" y también habló bien de su máximo responsable, Marcelo Gallardo: "Ha demostrado que es un gran entrenador. Cuando su equipo en el mano a mano hace diferencia, su equipo sabe a lo que juega, tiene 15, 20 jugadores siempre en muy buen nivel". Además comparó su trabajo con el de Carlos Bianchi: "Va encaminado a lo que hizo Carlos, sí, pero todavía no lo es. Porque Carlos lo logró con Boca y con Vélez".

Mauricio Serna en épocas de Boca junto a Carlos Bianchi a quien elogió Fuente: LA NACION - Crédito: Martin Lucesole

Serna también recordó al muñeco jugador, de las épocas en las que se veían las caras dentro del campo de juego: "era jodido, peleador. Te pegaba, tenía carácter, no en vano lo demuestra hoy desde su posición".

Consultado por si hoy todavía continuase siendo jugador profesional dio detalles de quién sería el jugador al que seguiría: "Si yo, como lo hacía en mi época, me tocase enfrentar a este River, a los 10 segundos busco a Nacho Fernández". La táctica del exvolante central fue siempre no dejar jugar a los mejores jugadores del equipo contrario: "yo buscaba que el rival no hiciera fiesta conmigo", subrayó.

De ninguna manera dejó detrás el tema Boca y se refirió a Alfaro y al armado de sus equipos: "Seguramente, el entrenador saldrá a hacer lo mismo que en el 0 a 0 del torneo, que me guste o no es una situación diferente". Además, opinó acerca de la poca inclusión a Tevez: "Me llama la atención que juegue tan poco. No sé si está para jugar más, no estoy en el diario, en cada entrenamiento, pero me llama la atención".