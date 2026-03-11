Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026

Boca Juniors disputa el clásico con San Lorenzo en la Bombonera, por la décima fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026, y tiene en el horizonte, en apenas cuatro días, otro duelo vs. Unión de Santa Fe como visitante que es trascendental para sus aspiraciones de clasificarse a octavos de final lo más arriba posible y tener la ventaja de localía en los cruces.

El duelo entre el Tatengue y el xeneize está programado el próximo domingo 22 de marzo a las 22 en el estadio 15 de Abril con arbitraje de Yael Falcón Pérez y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda, mientras recibe al Ciclón, se ubica sexto en la clasificación con 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Tiene pendiente su encuentro de la novena jornada, la que no se disputó el paro del fútbol argentino, vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

El elenco comando por Leonardo Madelón, por su parte, es uno de los mejores del certamen y está segundo con 15 unidades gracias a cuatro triunfos, tres igualdades dos caídas. Este martes, en su última presentación, igualó 4 a 4 ante Independiente como visitante en un cotejo donde llegó a ganar 3 a 0 y en el cual el Rojo llegó al empate en el último minuto.

La última vez que se enfrentaron ambos clubes fue en julio de 2025 por la segunda fecha del Torneo Clausura de ese año y empataron 1 a 1 en la Bombonera. Cristian Tarragona abrió el marcador para el visitante y Lautaro Di Lollo empató sobre el final para el local.

Ese mismo año se enfrentaron en el Torneo Apertura, en Santa Fe, y también igualaron 1 a 1. El cotejo se desarrolló el 29 de enero del año pasado y los goles los marcaron Marcelo Saracchi para el xeneize y Franco Fragapane, formado en el club de la Ribera, para el Tatengue.

El Torneo Apertura 2026 es uno de los cuatro trofeos, como mínimo, por los que compite este año el xeneize. Otro es la Copa Argentina, donde debutó en la primera ronda con un triunfo sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 1 y espera en 16avos de final por Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. En el segundo semestre, en tanto, participará del Torneo Clausura.

Lo más trascendente para la institución del barrio porteño de Boca es la Copa Libertadores, donde este año jugará desde la etapa de grupos. El sorteo para determinar en qué zona quedará ubicado se llevará a cabo el 19 de marzo, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados.

Lo único que, hasta el momento, sabe Boca, es que será uno de los cabezas de serie. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.