Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Apertura 2026, tras el empate vs. San Lorenzo

Boca Juniors igualó este miércoles en la Bombonera ante San Lorenzo 1 a 1 en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026 y, aunque no pudo volver a ganar ante su gente e hilvanó el cuarto empate seguido en esa condición, se mantiene en zona de clasificación a octavos de final en la tabla de posiciones.

Santiago Ascacíbar abrió el marcador para el xeneize a los 55′ mientras que Gregorio Rodríguez, que había ingresado a la cancha en los instantes previos, igualó para el Ciclón 10 minutos después en el encuentro que arbitrió Pablo Echavarría.

Con la parda, el conjunto de Claudio Úbeda llegó a los 13 puntos producto de tres victorias, cuatro igualdades y dos caídas y sigue sexto en la clasificación de su zona que comanda Vélez con 19 unidades. Al término de la jornada, el equipo azul y oro puede caer hasta el octavo puesto en caso de que ganen Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba.

El plantel de Damián Ayude, por su parte, sumó un valioso punto, pero sobre todo evitó que su clásico rival aminore la desventaja de dos encuentros que tiene en el historial entre sí. El azulgrana tiene, en total, la misma cantidad de tantos que Boca y con un récord similar, pero está séptimo, por debajo suyo, por diferencia de goles (+4 contra 2).

El xeneize, como todos los clubes, tiene pendiente su encuentro de la novena fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El mismo no se disputó cuando estaba programado por el paro del fútbol argentino en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, están acusados de evasión fiscal y retención de aportes.

El próximo encuentro del conjunto de Claudio Úbeda será, entonces, vs. Unión de Santa Fe el domingo 22 de marzo a las 22 en el estadio 15 de Abril con arbitraje de Yael Falcón Pérez. El duelo se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La agenda del combinado azul y amarillo seguirá el 22 de marzo con el choque vs. Instituto de Córdoba en la Bombonera. Posteriormente, en fecha a programar, jugará en Córdoba con Talleres, recibirá a Independiente y cerrará el fixture de la zona A visitando a River Plate en el estadio Monumental y a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Luego de esos cotejos disputará el postergado ante el Ferroviario en el norte argentino.

Si Boca se ubica entre los mejores ocho de la tabla de posiciones de su grupo, accederá a los octavos de final, la primera instancia de eliminación directa. Para ser local en la mayor cantidad de cruces posibles, siempre que vaya avanzando, necesita terminar lo más arriba posible en esta primera etapa.

El Boca de Claudio Úbeda aspira a terminar la primera etapa del Torneo Apertura 2026 lo más arriba posible en el Grupo A Manuel Cortina

El Torneo Apertura 2026 es uno de los cuatro trofeos, como mínimo, por los que compite este año el xeneize. Otro es la Copa Argentina, donde debutó en la primera ronda con un triunfo sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 1 y espera en 16avos de final por Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. En el segundo semestre, en tanto, participará del Torneo Clausura.

Lo más trascendente para la institución del barrio porteño de Boca es la Copa Libertadores, donde este año jugará desde la etapa de grupos. El sorteo para determinar en qué zona quedará ubicado se llevará a cabo el 19 de marzo, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados.

Lo único que, hasta el momento, sabe Boca, es que será uno de los cabezas de serie. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.